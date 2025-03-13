Финляндия не будет отправлять своих военных в Украину: премьер-министр озвучил причину

Финляндия не будет отправлять в Украину свои войска в качестве гарантии безопасности для страны во время возможного временного перемирия с Россией или после завершения войны. Причина в том, что Финляндия и сама граничит с РФ.

Видео дня

Об этом сказал премьер-министр Финляндии Петтери Орпо. По его словам, правительство его страны выступило против отправки в Украину войск для обеспечения будущего прекращения огня, передает Suomenmaa.

Глава правительства отметил, что страна не может сделать это, так как граничит с Россией.

"Было бы рискованно, если бы финские солдаты оказались перед риском конфликта с военными соседней с нами страны. Поэтому здесь линия нашего правительства четкая", – отметил Орпо.

В то же время, по его словам, мирный план для Украины, восстановление страны после того, как будут завершены боевые действия и ее путь к членству в Европейском Союзе не могут быть согласованы без Европы. Именно поэтому Финляндия предложила ряд шагов для мирного процесса.

"Наш президент был очень активным в этой сфере. Мы готовы участвовать любым способом, который нам подходит, но мы не будем посылать солдат в Украину", – подчеркнул он.

Ранее президент Финляндии Александер Стубб предложил Европе утвердить собственный трехфазный план завершения войны России против Украины и продемонстрировать его американской стороне. Иначе европейские страны могут не получить места за столом переговоров.

По его словам, Украина уже находится на первой фазе – это период до переговоров о завершении войны. В это время нужно думать, как оказывать давления на РФ и поддерживать Украину. Вторая фаза – это начало прекращения огня, а третья фаза – это уже мир.

Как сообщал OBOZ.UA, также ранее Александер Стубб отметил, что одной из гарантий могло бы стать автоматическое обретение Украиной членства в НАТО в случае повторного нападения России.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!