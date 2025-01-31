28 января Путин сделал ряд ложных заявлений по Украине и возможных переговорам. Это было в интервью диктатора автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину. По словам Путина, Москва якобы предлагала Киеву "уйти из ЛНР и ДНР", и тогда полномасштабной войны не было. Это утверждение фейк, ведь в 2022 году Кремль четко сформулировал свою цель, заключающуюся в полном разрушении украинской государственности.

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Предложение "уйти из ДНР и ЛНР" было ультиматумом, а не мирной инициативой. Оно требовало от Украины сдаться без боя, фактически признав утрату своих территорий. Все хорошо понимают, что взятие под контроль всей Луганской и Донецкой областей российскими войсками без боя подтолкнуло бы Москву к следующим требованиям, буквально в течение следующих месяцев, даже не лет. Очередным стало бы требование предоставления сухопутного коридора в Крым, затем возвращение русскоязычных городов Харьков и Одесса и так до бесконечности. Диктатор очень хорошо всё это сам планировал, но, как всегда, в ходе интервью пытается ввести в заблуждение собственную и международную телеаудиторию. Признание Москвой так называемых ДНР и ЛНР до начала полномасштабного вторжения стало бы грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины. Фактически Россия создала "ДНР" и "ЛНР" как инструмент для дестабилизации Киева с целью закрепить свои незаконные завоевания и полностью покорить Украину политически.

Что касается проведения возможных переговоров, Путин заявил, что Владимир Зеленский якобы "нелегитимен", а значит, "не имеет права ничего подписывать". Это чистый кремлёвский нарратив. Ведь легитимность действующего президента Украины не подвергается сомнению ни в Украине, ни нигде в мире, кроме Москвы. Владимир Зеленский был избран главой государства в 2019 году в результате свободных и демократических выборов, отвечающих международным стандартам. Его легитимность признают все демократические страны. Российская политическая система давно потеряла признаки демократии из-за подавления оппозиции, фальсификации выборов и контроля над медиа. 25 лет Путин фальсифицирует выборы. Заберите у Кремля доступ и контроль над сервером Центральной избирательной комиссии и тогда все эти цифры с явкой избирателей и уровнем поддержки Путина упадут в разы.

Путин также заявил, что все закончится через полтора-два месяца, если закончатся спонсорские деньги партнёров Киева и патроны. Он уверен, что Запад уговорил Киев продолжать войну, а суверенитет Украины вроде бы почти нулевой. Между тем, всем понятно, что война в Украине началась не из-за действий Запада или Киева, а из-за неспровоцированной агрессии России, которая вторглась на суверенную территорию Украины в нарушение международного права. Украинские власти и народ самостоятельно принимают решение о защите своего государства. Западная помощь предоставляется по просьбе Киева, ведь она помогает бороться с агрессором, а не навязывается. Вооруженный конфликт продолжается из-за отказа России прекратить агрессию, вывести войска и соблюдать международное право. Запад поддерживает Украину через общие демократические ценности и ответственность за безопасность в Европе и во всем мире. Капитуляция перед агрессором не остановила бы конфликт, а только привлекла Россию к дальнейшему насилию и экспансии. Суверенитет Украины подтверждён многочисленными международными договорами, и его нарушение Россией вызвало глобальное осуждение. Поддержка со стороны США, ЕС и других партнеров является добровольным ответом на российскую агрессию, а не свидетельством потери суверенитета Украины. Все решения по войне и переговорам принимаются исключительно руководством в Киеве. Поддержка со стороны международного сообщества свидетельствует о признании полного суверенитета Украины, и только российская агрессия ему грозит. Несмотря на широкомасштабную войну, Украина сохраняет функционирующую экономику благодаря мобилизации внутренних ресурсов, поддержке бизнеса и сплочённости граждан. Даже в случае задержки или сокращения помощи Украина готова продолжать сопротивление благодаря национальному производству и внутренним резервам.

Путин в интервью также пытался навязать мнение о неизбежности переговоров по урегулированию российско-украинской войны между США и РФ без участия Украины. Однако официальные заявления представителей США, НАТО и ЕС отмечают: "Ничего об Украине без Украины". Согласно международному праву, ни одно соглашение не может быть заключено без участия суверенного государства, на которое оно будет влиять. Даже теоретически любая попытка принудить Украину к компромиссу на условиях агрессора легитимизирует насильственный захват её территорий и разрушит сформировавшуюся после Второй мировой войны систему международного права. Россия вдохновит другие авторитарные режимы для подобных действий. Китай может активизировать свои планы на Дальнем Востоке и Тихом океане, Иран – усилить дестабилизацию на Ближнем Востоке, другие региональные игроки с агрессивными намерениями спровоцируют новые конфликты. Это создаст новую геополитическую реальность, в которой диктатуры получат превосходство над демократиями. Запад потеряет свой моральный авторитет и способность быть гарантом справедливости и стабильности. Поэтому очевидно, что Украина должна получить именно справедливый мир, основанный на международном праве, территориальной целостности и гарантиях безопасности.

Был озвучен ещё один провокационный тезис Путина, что "В.Зеленский вроде бы сегодня нелегитимный лидер и не может отменить собственный запрет о ведении переговоров с РФ". Запрет на переговоры с Россией является не личным решением Зеленского, а частью политики, отвечающей национальным интересам Украины. Москва пытается дискредитировать украинского президента, поскольку не может повлиять на его позицию. Подобные заявления являются частью информационной войны, направленной на подрыв доверия как среди украинцев, так и международных партнеров. Западные страны признают В.Зеленского законным президентом Украины и партнёром по борьбе за демократию.

Ещё один манипулятивный тезис Путина, что "в соответствии с Конституцией Украины президент не имеет права на продление своих полномочий даже в условиях военного положения". Согласно статье 83 Конституции Украины в случае введения военного положения срок полномочий Верховной Рады, президента и других органов власти автоматически продлевается до завершения военного положения и проведения новых выборов. Во многих переживавших войну демократических странах выборы откладывались, а полномочия лидеров продолжались для сохранения государственной целостности. Цивилизованный мир понимает эти шаги как часть демократического процесса в условиях войны. Это общепризнанная практика, отвечающая принципам международного права. В условиях военного положения проведение выборов невозможно из-за угроз безопасности стране, ее избирателям, а также провоцирует риск общей дестабилизации. Этого и хотела бы Москва.

В общем, интервью Путина было очередной акцией в российской информационной агрессии против Украины. Глава Кремля пытался снова протащить к зрителям московские нарративы, утомляющие не только международных специалистов, но и собственных граждан. Путин становится неинтересным, поэтому для какого-то привлечения внимания к его персоне, интервью вроде бы происходило в автомобиле президента. То есть Путин, казалось бы, настолько занят государственными делами, что для экономии времени общается с журналистом в авто. Однако многие знают, что Путин на рабочем месте уже годами бывает всего несколько часов. Это очередная манипуляция кремлёвских медийщиков, как и всё то, что наговорил диктатор.