Некоторые эксперты считают, что, говоря о вводе французских войск в Украину, мудрый Макрон имеет в виду, прежде всего, уникальное интернациональное формирование в составе сухопутных вооружённых сил Франции — так называемый Иностранный легион, который составляют нанятые добровольцы с чуть ли не всех стран мира.

Но почему такого формирования нет в Украине? Чем иностранные добровольцы хуже тех украинцев с отложенным патриотизмом, которые идти на фронт, мягко говоря, не очень хотят? В то же время, скажем, жители крупнейшей по населению страны мира, какой сейчас является Индия, были бы не против заработать, да и не только они!

А если бы Цивилизация ещё и помогла на это деньгами, чтобы повысить мотивацию, было бы совсем хорошо.

Украинское законодательство нужно в этом плане срочно усовершенствовать.