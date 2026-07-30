"Информационная манипуляция": защита Ермака опровергла нарушение меры пресечения во время поездок на фронт

Защита бывшего главы Офиса президента Андрея Ермака отрицает нарушение меры пресечения во время его поездок в прифронтовые регионы.

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Об этом заявила пресс-секретарь группы защиты Андрея Ермака Наталья Новикова.

Заявление стороны защиты

"Сторона защиты расценивает появившиеся в последнее время публикации о поездках Андрея Ермака на прифронтовые территории как информационную манипуляцию, направленную на оказание публичного давления на досудебное расследование и процессуальные решения по делу. Механизм манипуляции прост. Официальный ответ НАБУ, не содержащий ни одного утверждения о нарушении, сопоставлен с сообщениями анонимных источников – и представлен как якобы установленное нарушение", – заявила Новикова.

Сторона защиты отмечает, что на самом деле возложенные судом обязанности касаются исключительно перемещения по территории, а каждый выезд осуществлялся на основании заранее полученного разрешения. Ни орган досудебного расследования, ни прокурор, ни суд не заявляли ни о каком нарушении.

"Независимо от намерений авторов, эффект таких публикаций очевиден: создать информационный повод для ограничения профессиональной деятельности адвоката, оказывающего правовую помощь военнослужащим, и подменить процессуальный порядок медийным вердиктом. Когда правовую помощь тем, кто воюет, изображают как правонарушение, это подрывает не позиции Андрея Ермака, а независимость адвокатуры и доступ военнослужащих к защите их прав. Сторона защиты убеждена: процессуальные решения по этому делу принимаются и будут приниматься на основании закона, а не публикаций", – заявила Новикова.

Защита Ермака призвала СМИ и участников публичной дискуссии проводить разграничение между официально подтвержденными фактами и оценочными суждениями.

Контекст

Ранее Антикоррупционный центр "Межа" заявил, что обратился в НАБУ с запросом о том, на каких основаниях Андрею Ермаку разрешили покинуть Киев, поскольку суд возложил на него обязанность не покидать Киев без разрешения детектива, прокурора или суда.

В ответ на запрос центра НАБУ сообщило, что 13 июля адвокат Ермака подал ходатайство о разрешении посетить Киевскую, Днепропетровскую, Донецкую, Харьковскую и Запорожскую области. Поездку обосновали участием Ермака в качестве адвоката в мероприятиях проекта "Адвокат+".

Как утверждают в "Меже", к ходатайству были приложены 5 однотипных писем-просьб от воинских частей, в которых командиры обращались непосредственно к Ермаку и просили его лично принять участие в приеме военнослужащих для оказания правовой помощи до 24 июля.

В то же время, как заявили в "Меже", 16 июля Ермак встретился с тогдашним главнокомандующим ВСУ Александром Сырским – именно в тот период, когда должен был предоставлять консультации.