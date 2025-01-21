Инаугурация Трампа и его заявления лишь подтвердили опасения по многим стратегическим вопросам для Украины. Интервью с экс-послом в США Шамшуром

20 января в Вашингтоне состоялась инаугурация 47-го президента США Дональда Трампа. Он принял присягу и официально стал главой государства.

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Главный акцент был сделан на вопросах внутренней политики, борьбе с нелегальной иммиграцией, на том, чтобы отобрать у Панамы и Китая Панамский канал, об американских астронавтах, которые установят флаг США на Марсе и о выходе США из Парижского соглашения по климату – вот таким образом Трамп планирует сделать Америку снова большой. Что касается Украины, то во время инаугурации Трамп. Что касается Украины, то во время инаугурации Трамп обошел тему войны в нашей стране.

Своими мнениями по поводу инаугурации Дональда Трампа и его основных заявлений в эксклюзивном интервью OBOZ.UA поделился бывший чрезвычайный и полномочный посол Украины в США и Франции Олег Шамшур.

- В инаугурационной речи Трамп ни разу не упомянул тему войны в Украине. последует политика новой администрации по вопросу мирного урегулирования войны. ситуация несколько изменилась. На вопрос, когда он собирается урегулировать конфликт, Трамп ответил: "Мы будем пытаться сделать это как можно быстрее. , добавив, что встретится с ним "возможно, очень скоро". сделал Трамп?

– Что касается инаугурации, то здесь без неожиданностей. Это действительно, я бы сказал такое торжество победителей, которое должно было подчеркнуть масштаб и глубину победы Дональда Трампа. То есть, своим инаугурационным выступлением, он подчеркнул, что исходит из того, что получил мандат очень широкий, очень убедительный, надежный для того, чтобы изменить Америку в соответствии со своим видением ее развития, приоритетов. Также дал понять, что он сосредоточится на реализации своих предвыборных обещаний. Это касается целого ряда проблем в экономике, и прежде всего, это преодоление инфляции. Вторая такая ключевая тема – миграция.

Если смотреть на само выступление, то мне, честно говоря, кроме того, что там прозвучало о высадке на Марс, вызвавшей общий энтузиазм, лично мне запомнилась именно фраза о Панамском канале. И хотя это тема формально. не касающаяся Украины, учитывая перспективы в скором будущем обнародования плана Трампа по остановке войны в Украине, эти заявления создают очень тревожную атмосферу. Потому что Трамп снова, и про это он еще раз сказал перед всем миром, он дает понять, что есть правила для великих держав, таких как Соединенные Штаты, и есть правила для более слабых, меньших государств, к которым, пожалуй, он относит и Украину. Именно последние должны учитывать интересы великих государств. Это довольно негативный момент перед его встречей с российским диктатором Владимиром Путиным, где они будут обсуждать, каким образом планируют остановить войну в Украине. Фактически Трамп нарушает этот принцип нерушимости границ, который лежит в основе международной системы права. То есть, мировоззренчески, я делаю вывод, это не очень отличается от позиции нынешней России и Путина и его концепции расширения границ.

Впринципе, из того, что он сказал журналистам, о теме войны в Украине, то из этого я делаю вывод, что план урегулирования, во-первых, все еще в работе, мы знаем только его отдельные элементы, которые только усиливают пессимизм. Во-вторых, что Трамп планирует встретиться с Путиным, и в контексте того, о чем я уже сказал, это их мировоззренческое совпадение, это также создает тревожную основу, каким образом он будет действовать. Исходя из того, что Трамп определил, что прекращение войны в Украине является одним из двух абсолютных приоритетов его внешней политики, и исходя из того, что ему нужно высвободить руки для решения внутренних проблем, выполнение своих предвыборных обещаний, плюс сосредоточиться на отношениях с Китаем, то он будет прилагать все усилия для того, чтобы реализовать свои намерения. Которые исходят из интересов Трампа, из интересов, как он их понимает, Штатов, и которые абсолютно, я это предполагаю, могут не учитывать интересы Украины.

– Что касается первых решений, Трамп приостановил помощь США другим странам на 90 дней. В указанный срок будет проведена проверка, соответствует ли оказание помощи политическим целям новой администрации. "Ни одна дальнейшая иностранная помощь не будет предоставляться таким образом, чтобы это не соответствовало в полной мере внешней политике президента Соединенных Штатов", – подчеркнул Трамп.

"Это все о других вещах и не касается военной помощи Украине", – отметил руководитель ЦПИ Андрей Коваленко. Ваше видение, что будет с помощью?

– Трудно сказать. Для того, чтобы понять Трампа, нужно сидеть возле него в Овальном офисе. Конечно, такие шаги создают опасность. Тем более, надо учитывать и то, что во время слушаний в Сенате государственный секретарь новой администрации Марко Рубио критически оценил политику Байдена и политику помощи Украине, назвав ее "неэффективной". Собственно, это и есть позиция в целом и Трампа, который не раз говорил, что слишком много предоставляется Украине помощи. То есть, это действительно создает и усиливает те риски, о которых я уже говорил, и нужно быть готовыми, что вопрос помощи будет переводиться на такую кредитную, а не грантовую основу, об этом Трамп также говорил. Поэтому возникновение проблем с помощью более чем реальное развитие событий.

– В энергетике США объявят чрезвычайную ситуацию. Это будет программа усиленного бурения, что увеличит добычу нефти и газа, чтобы уменьшить мировые цены.

– Безусловно, в чем была проблема при президенте Байдене. С одной стороны, демократы не были готовы нарастить добычу, потому что были соображения, связанные с негативными изменениями климата, охраны окружающей среды, и именно эти факторы не позволяли нарастить производство нефти, которое могло бы снизить мировые цены и, соответственно, серьезно повредить российской военной машине. Осторожно относились к последнему моменту по введению санкций против газа и особенно нефтяной отрасли России. Потому что это могло бы, с другой стороны, увеличить цены на нефть и ударить по ценам на топливо внутри США. по национальной безопасности Майк Салливан.

Если забыть и не входить в дискуссию или плохо это для окружающей среды, для изменения климата, а Трамп снова вышел еще и из Парижского соглашения по изменению климата, то конечно снижение цен на нефть нам выгодно. Это уменьшает возможность для России получать средства для ведения войны. Но Трамп будет это делать независимо от этой стратегической для нас цели. главным в этом направлении.

– Относительно агрессивных заявлений Трампа по Панамскому каналу, вы отметили уже, что это определенная угроза для мира. С одной стороны, Трамп говорит, что "я прекращу все конфликты и войны, буду миротворцем, которого не видел мир, а с другой – я заберу то, что мне нужно несмотря ни на что".

– В этих заявлениях, когда они только начинались, можно было бы видеть некую программу политического шоу от Трампа, но уже понятно, что надо к ним относиться серьезно, потому что они о многом свидетельствуют. Среди всего прочего, эти заявления свидетельствуют о том, что происходит эволюция внешнеполитической доктрины и политики США. То есть, очень долго заявления Трампа воспринимались, как политика неоизоляционизма, но надо сейчас все-таки признать, что это не политика чистого изоляционизма. Это, я бы сказал, Америка превыше всего во всем мире. Имеется в виду, что порядок защиты интересов Соединенных Штатов, доминирование извне в мире США, признается не только возможным, но и желательным.

Относительно применения силы для решения указанных вопросов, когда Трамп говорит о военной силе, мне кажется, прежде всего он рассчитывает, что сама угроза ее применения со стороны Соединенных Штатов будет достаточной для того, чтобы обеспечить выполнение требований и реализацию американских интересов. Один из бывших американских политиков сказал, что отличие Байдена от Трампа состоит в том, что Байден верил в американские принципы и ценности, но не верил В нашу силу. У Трампа наоборот – он верит в американскую силу, что она может быть эффективной, но безразличен к исконным американским принципам. И уже сейчас многие американские исследователи говорят о том, что та политика, которую анонсирует Трамп, это возвращение к экспансионизму, причем не в такой даже форме, в какой он был в ХХ веке, а каким он был в XIX веке. Именно поэтому от него звучит и про Канаду, и про Гренландию, ведь все это по мнению Трампа, Америка и обеспечение американских интересов на американском континенте. То есть все выглядит достаточно сложно, но я бы сказал, что именно для нас эти заявления и о Панаме, и о Канаде, и о Гренландии, создают достаточно тревожную почву, особенно в перспективе переговоров Трампа с Путиным.

– Что касается Китая, о котором говорят, что это будет основное направление новой администрации. Пока что тон Трампа не выглядит воинственным. Так, избранный президент США уже разговаривал с лидером Китая Си Цзиньпинем и хочет посетить эту страну. Такой визит может состояться уже в ближайшие месяцы. На инаугурации присутствовал заместитель председателя КНР Хань Чжэн, довольно серьезный человек в китайской иерархии власти. В ходе встречи с избранным вице-президентом США Венсом он заявил, что Китай готов работать с США для стабильного роста отношений. Что касается противодействия, то предполагалось, что в первый день своего президентства Трамп начнет активно действовать в этом направлении, но пока что по отношению к Китаю ничего. То есть это приглашение к переговорам китайцев? Чего ждать в отношениях наиболее влиятельных государств мира в ближайшее время?

– Если посмотреть на первую каденцию Трампа, то он пытается в отношениях с Китаем избегать, скажем, доведения ситуации до стадии кипения. То есть, чтобы все это было более или менее регулируемым, всегда оставались возможности для какого-то компромисса. С Китаем он всегда пытался сконцентрироваться на вопросах экономики. Всегда пытался достичь какого-нибудь приемлемого для Соединенных Штатов компромисса. Поэтому вопрос о тарифах, эти заявления о чуть ли не 60% тарифах на китайские товары – это такая переговорная позиция для того, чтобы усилить давление на Китай. Он рассчитывает, что это может сработать.

Вместе с тем, говоря о его личных интересах, я посоветую обратить внимание на ситуацию с TikTok. То есть Трамп был первым, кто обратил внимание на опасность TikTok для безопасности Соединенных Штатов. Вместе с тем, есть два момента. Во-первых, он широко использовал TikTok во время предвыборной кампании и был очень доволен. Плюс, как говорится, люди, близкие к этой социальной сети, внесли серьезные взносы в предвыборную кампанию Трампа и сейчас он изменил свою позицию и дал TikTok возможность для выполнения требований, чтобы отделиться от основного китайского инвестора и прервать свои связи с правительством Китая.

Таким образом, с одной стороны, он не полностью отказался от того, чтобы, скажем, TikTok ограничить или прекратить его деятельность, учитывая, что она представляет угрозу безопасности Соединенных Штатов. С другой стороны, он пытается найти некий компромисс, исходя, я полагаю, в данном случае, прежде всего из своих личных интересов. То есть с Китаем мы все время будем видеть этакую попытку балансировать между резкими заявлениями, шагами и все-таки оставлять возможность для определенного компромисса. И, кстати, очень показательно, что сейчас в Соединенных Штатах всерьез говорит такая возможность, что судьба Тайваня может стать разменной монетой в игре Трампа с Китаем. Что опять же достаточно тревожный сигнал для наших интересов и перспектив.