Иначе мы разрушим отрасль и потеряем специалистов: в "ЕС" призвали повысить зарплаты работникам культуры, которые являются самыми низкими в стране

Народные депутаты из фракции"Европейская Солидарность" во время встречи с вице-премьер-министром по гуманитарной политике Украины – министром культуры Украины Татьяной Бережной обратили внимание на вопросы оплаты труда в отрасли и проблемы восстановления исторических памятников.

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Об этом сообщила по итогам встречи сопредседатель фракции Ирина Геращенко.

"Зарплаты библиотекарей и работников культуры, сохранение исторических памятников и культурных ценностей, признание террористических действий РФ в Украине культурным геноцидом, восстановление музея Шухевича в Белогорще и Лавры, безответственное отношение к последней мозаике А. Горской "Птица" в Черкасской области – все эти проблемы поднимались на встрече с вице-премьером по вопросам культуры Т. Бережной", – рассказала Ирина Геращенко.

"Европейская Солидарность" продолжает встречи с представителями правительства в рамках парламентского контроля за деятельностью Кабинета министров. Мы получаем очень много обращений от библиотекарей, музейных работников, сотрудников домов культуры, зарплаты которых – самые низкие в стране, 5–7 тысяч гривен. Так мы разрушим отрасль и потеряем специалистов. Обсудили вопрос зарплат в сфере культуры, вице-премьер сообщила, что правительство планирует в ближайшее время пересмотреть тарифные сетки", – отметила сопредседатель фракции.

"Провели важную дискуссию об источниках финансирования, считаем недальновидным перекладывать это только на местные бюджеты и готовы к конструктивному сотрудничеству по вопросам реалистичного и честного пересмотра бюджета для поддержки культурной сферы. Договорились о координации усилий в вопросах законодательства, ответственности РФ и восстановления культурного наследия", – пишет Ирина Геращенко.