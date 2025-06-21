ИМИ раскрыл схему, как власть атакует Петра Порошенко через псевдоэкспертов

Петр Порошенко больше всего упоминается в негативных комментариях, манипуляциях и публикациях черного пиара в анонимных телеграмм-каналах из-за заявлений псевдоэкспертов. Об этом говорится в исследовании Института массовой информации "Эксперты говорят". Кто и что комментирует в телеграмм-каналах".

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"Лидером по количеству негативных упоминаний и скандальных тем стал Петр Порошенко. Это не впервые для него, ранее аналитики ИМИ уже фиксировали, что его чаще хейтят, чем других украинских политиков", - отмечают в исследовании.

"В частности, к созданию негативного имиджа Порошенко в мониторинговый период были активно привлечены такие комментаторы, как Петр Олещук, Валентин Гладких, Сергей Иванов, которые титровались в телеграмм-каналах как эксперты. Они же работали над созданием негативного образа Порошенко в прошлом году", - отмечают в ИМИ.

"Кроме того, к черному пиару против Порошенко также привлекали абстрактных экспертов со ссылкой якобы на их комментарии в медиа. В то же время ссылка вела на сайт вроде "Закон и бизнес", который размещает много материалов с оценочными суждениями, негативными или комплиментарными", - говорится в исследовании.

"Имена "экспертов" не были указаны ни в самих сообщениях, ни в дальнейшем материале, распространенном в медиа. Также отсутствует какая-либо информация об их опыте или квалификации. Это еще один пример того, как черные политтехнологи используют анонимность и вымышленных экспертов, чтобы создать иллюзию общественной значимости темы и сформировать негативный образ определенного лица", - отмечают в ИМИ.

"В грязной кампании против Петра Порошенко также применялись манипуляции с данными социологических исследований, приводились цитаты абстрактных "экспертов" и использовались ссылки на источники с реферальными метками. Это позволяло администраторам телеграмм-каналов отслеживать, по каким именно ссылкам и сколько раз переходили читатели, то есть оценивать эффективность распространения таких материалов", - отмечают в исследовании.

Кроме того псевдо экспертов используют и грязных кампаниях против антикоррупционных структур и активистов.

"Дискредитационные кампании также проводились на заказ против антикоррупционных структур и лиц, связанных с ними. С помощью абстрактной "экспертизы" или цитат политтехнологов, представленных как эксперты, дискредитировалась деятельность ВАКС, НАБУ и САП. Псевдоэксперты продвигали нарративы о необходимости закрытия антикоррупционных органов, ставили под сомнение эффективность их работы или распространяли месседжи о том, что в этих учреждениях работают коррупционеры с большим состоянием, незадекларированным имуществом или проблемами с законом", - отмечают в ИМИ.

В мониторинговый период с 1 июня 2024 по 31 мая 2025 года включительно было взыскано 223 241 сообщение. За этот период 1409 сообщений содержали слово "эксперт". В мониторинг вошли анонимные телеграм-каналы – миллионники, которые входят в украинский сегмент: "Труха⚡️Україна", "Times of Ukraine", "Инсайдер UA", "Реальная Война", "Реальный Киев", "Украина Сейчас", "Украина Online", "Всевидящее ОКО", "Телеграммная служба новостей", "Киев ИНФО".