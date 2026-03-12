'Имеет на прицеле не только Украину': президент Бундестага заверила, что в Германии осознают риски со стороны России

Страна-агрессор Россия представляет серьезную угрозу не только для Украины, но и для других европейских государств. В ЕС все четче осознают риски возможных провокаций со стороны Кремля.

Об этом заявила президент Бундестага Юлия Клекнер перед началом встречи с лидером Украины Владимиром Зеленским. По ее словам, в Германии и других европейских странах понимают, что Москва рассматривает как потенциальную цель не только Украину.

Президент Бундестага также отметила, что в последнее время значительно возросло количество проявлений гибридной войны, в частности кибератак, в том числе против немецкого парламента.

"Мы, немцы, а также другие европейские страны – хорошо осознаем, что Россия имеет на прицеле не только Украину. Кстати, могу сказать, что тема гибридной войны, кибератак и т.д. очень сильно выросла также против немецкого Бундестага. Россия является большой угрозой, мы это знаем", – сказала она, отвечая на вопрос о возможных провокациях РФ в Европе на фоне обострения ситуации вокруг Ирана.

Клекнер подчеркнула, что в Европе трезво оценивают риски и не исключают различных сценариев развития событий. По ее словам, в Берлине осознают, что может планировать российский диктатор Владимир Путин.

В то же время она подчеркнула, что Кремль понимает последствия возможной агрессии против государств Североатлантического альянса. По словам спикера Бундестага, любая атака на территорию НАТО повлекла бы четкий и жесткий ответ.

"Путин знает, что если бы была атакована территория НАТО – это повлекло бы очень четкую реакцию", – сказала Клекнер.

Отдельно Клекнер подчеркнула важность дальнейших шагов, направленных на ограничение возможностей России финансировать войну против Украины. Она заверила, что Германия не отвлекает внимание от поддержки Киева, даже несмотря на то, что значительная часть мирового внимания сейчас сосредоточена на событиях на Ближнем Востоке.

Кроме того, президент Бундестага подчеркнула важность продолжения реформ в Украине, в частности в сфере борьбы с коррупцией, а также отметила роль парламента даже в условиях войны.

Она также отметила опыт Украины в противодействии беспилотникам и гибридным угрозам. По словам Клекнер, украинские специалисты уже наработали значительный опыт в обнаружении дронов и борьбе с ними, и его активно изучают партнеры Киева, в частности страны Альянса.

Как сообщал OBOZ.UA, в среду, 11 марта, президент Владимир Зеленский встретился с президентом Бундестага Юлией Клекнер, которая прибыла с первым визитом в Украину после избрания на должность. Зеленский принял ее в Офисе президента, поблагодарил за поддержку нашей страны. Политики обсудили продолжение военной помощи, объем которой в этом году должен составить рекордные 11,5 млрд евро.

