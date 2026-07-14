"Им следует предстать перед судом, а не уходить в отставку": Порошенко высказался о министрах, фигурирующих в деле "Миндичгейта"

Все чиновники, ставшие фигурантами "Миндичгейта" и других коррупционных скандалов, должны нести уголовную ответственность, а не отделаться отставками.

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Об этом заявил лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко во время выступления в парламенте.

Он отметил, что нынешний министр обороны, за которого голосовала "Евросолидарность", – единственный, кто пытался начать реформу оборонного сектора.

"Сегодня очень важный день. День, когда нужно говорить об ответственности парламента, правительства и президента за принятые решения. Два месяца я воздерживался от критических замечаний в адрес власти и президента. Два месяца после встречи на Банковой я надеялся, что меня услышали. И тема коалиции национального единства, тема правительства национального единства, и тема прекращения войны путем прекращения огня являются основополагающими", – подчеркнул Порошенко.

"Сегодня, к сожалению, эти надежды похоронены. Я хотел бы каждому из вас, кто голосовал 17 июля прошлого года, напомнить, какие обещания вы слышали. Я хотел бы напомнить, что произошло менее чем за год. Через две недели произошло нападение на независимую антикоррупционную инфраструктуру и "картонный Майдан". Через месяц произошел "Миндичгейт", когда половина тех, за кого вы голосовали, получила подозрения в связи с непосредственным участием в коррупционных махинациях", – напомнил он.

"Хочу подчеркнуть, что отставка – это не наказание. Что половина правительства должна оказаться в тюрьме, не пытаясь спрятаться за вашими голосованиями", – заявил пятый президент Украины.

"Хочу подчеркнуть, что единственный министр, которого поддержала "Европейская Солидарность" и который несет полную ответственность за это голосование, – это единственное, что можно хоть как-то положительно отметить в деятельности правительства. Это и восстановление реальных, конкурентных процедур при закупке вооружения, это и вопрос экспорта для украинских производителей оружия того, что государство не в состоянии купить. И хоть какой-то подход к военной реформе, включая демобилизацию и контракты. Больше ничего никто из правительства не предложил", – сказал он.

"Еще раз подчеркиваю: Кулебу в тюрьму, Пронина в тюрьму, главу антимонопольного комитета в тюрьму, тем, кто сейчас находится под подозрением, – эффективный, честный и прозрачный суд", – подчеркнул Порошенко.