'Им не горит': Порошенко обвинил монобольшинство Рады в игнорировании проблем энергетики

В Верховной Раде не спешат обсуждать проблемы с энергетикой и отоплением в городах, пострадавших от вражеских обстрелов и не хотят заслушать отчет премьера Юлии Свириденко о существующей ситуации.

Об этом заявил лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко, который предлагал парламенту воспользоваться присутствие Свириденко и заслушать ее отчет. Зато монобольшинство готово подождать отчета до пятницы – когда в ВР традиционно проходит час вопросов к правительству.

"Я прошу поставить на голосование сейчас, пользуясь присутствием в зале премьер-министра, о выделении 10 минут для того, чтобы народные депутаты имели возможность задать вопрос премьер-министру в связи с критической ситуацией, которая сложилась с обеспечением теплом, водой, водоотводом, электроэнергией Киева, Днепра, Запорожья. И что мы должны совместно сделать для того, чтобы ускорить решение вопросов, в том числе выделение средств, в том числе возврат средств субъектам местного самоуправления, в том числе обеспечение дополнительного финансирования ремонтным бригадам и получить наконец прямой ответ, что и когда будет решено", – обратился Порошенко к монобольшинству. Однако это предложение не набрало нужных голосов.

"Монобольшинство не интересуют проблемы киевлян и жителей других городов и городков, которые после российских атак круглосуточно сидят без света, отопления и воды. Сегодня, пользуясь присутствием премьера Свириденко в зале парламента, призвал выделить 10 минут для честного разговора о том, как восстанавливается критическая инфраструктура и что мы все вместе можем сделать. В частности, внести изменения в бюджет и вернуть средства, которые изъяли из бюджетов громад. Однако "слуги народа" так оберегают своего премьера, что даже энергетическая катастрофа для миллионов людей – недостаточная причина задать Свириденко вопрос об этом. Монобольшинство предлагает подождать ответов до пятницы. Потому что им не горит, у них видимо все есть – и свет, и тепло, и им некуда спешить", – возмутился Петр Порошенко.