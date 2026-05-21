'Их цель – расшатать единство в поддержке Украины': ЕС переходит к новому этапу противодействия информационной угрозе со стороны РФ

Европейский Союз признал, что российские операции по манипулированию информацией и внешнему вмешательству стали системными и масштабными. В ответ Брюссель переходит к новому этапу противодействия таким угрозам.

Об этом 21 мая во время онлайн-выступления на Kyiv Stratcom Forum 2026 заявил директор Департамента планирования политики и стратегических коммуникаций Европейской службы внешних дел Мэтью Рис. Корреспондент Укринформа передает, что чиновник выступил на форуме, который посвятили вопросам стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Он отдельно отметил масштаб российских FIMI-операций – иностранных манипуляций информацией и вмешательства. По словам Риса, такие кампании направлены не только против Украины, но и против единства Европейского Союза и трансатлантических партнеров.

Новый уровень угрозы

Рис заявил, что Украина сейчас фактически стала полем боя сразу трех войн, которые ведет Россия. Речь идет о непосредственной войне на украинской территории, противостоянии России с Европой и более широком столкновении между автократиями и демократиями.

По его словам, все эти направления сопровождаются информационными операциями. Он отметил, что цель таких кампаний – ослабить поддержку Украины и подорвать доверие между союзниками.

"Их цель – расшатать единство Украины, единство Европейского Союза в поддержке Украины, единство между Европой и Украиной и, конечно, трансатлантическое единство – это главная цель", – сказал чиновник.

Рис также отметил, что в эти операции вкладывают значительные ресурсы. И, как он выразился, в Москве видят возможности для дальнейшего развития таких действий. Поэтому интенсивность FIMI-операций, вероятно, будет только расти.

Наступательные действия ЕС

Представитель Европейской службы внешних дел сообщил, что ЕС уже переходит от создания базовых механизмов защиты к более активному противодействию. Ранее основное внимание уделялось санкциям, повышению устойчивости и развитию систем ситуационной осведомленности.

Теперь, по словам Риса, подход меняется.

"Мы переходим от периода, когда создавали инструменты, строили ситуационную осведомленность, укрепляли устойчивость и базовые механизмы, в частности санкции, к новому этапу. Теперь мы используем это, но переходим к более наступательной позиции – чтобы разрушать, демонтировать и сдерживать инфраструктуру, которую используют наши противники", – пояснил он.

Отдельно чиновник обратил внимание на необходимость более тесного сотрудничества между демократическими государствами. ЕС, по его словам, работает над унификацией аналитических стандартов и методологий, чтобы государства-партнеры могли быстрее координировать свои действия и говорить на "общем языке" в сфере информационной безопасности.

