'Идут практические переговоры': оборонные предприятия Украины и Турции готовятся к совместному производству

Участие украинских предприятий оборонной отрасли в международных выставках позволяет налаживать контакты и сотрудничество, которое с турецкой стороной, в частности, уже ведется в плоскости практического воплощения совместных проектов и привлечения к совместному производству, обеспечения потребностей Украины.

Видео дня

Об этом заместитель министра обороны Украины Денис Шарапов сказал в комментарии Укринформу после посещения одного из украинских стендов, представленных на Международной оборонной выставке IDEF-2023 в Стамбуле.

“Даже учитывая наши военные реалии, важно участвовать в таких выставках, потому что они дают возможность налаживания личных контактов, достижения предварительных договоренностей, общения. На таких выставках наши оборонные предприятия, в первую очередь, демонстрируют свои возможности и находят партнеров для кооперации, совместного производства", – сказал замминистра обороны.

По его словам, участие в выставках за рубежом оборонные предприятия также демонстрируют всему миру, что оборонная промышленность Украины продолжает работать и развивается.

Чиновник отметил, что переговоры в оборонной сфере, в частности с турецкими партнерами, уже ведутся в плоскости практического воплощения.

Как видим на примере наших компаний, уже сейчас идут практические переговоры, в частности с турецкими партнерами, о налаживании кооперации, привлечении их возможностей к производству отечественных образцов продукции и обеспечению потребностей Украины. Бесспорно, что общение на таких площадках прибавляет эффективность и ускоряет процесс", – отметил замминистра.

“Это общение происходит на равных, даже больше – немного выше, потому что у нас есть опыт в применении любого оружия. Мы также отмечаем, что можно улучшить, и наша оборонная промышленность работает над тем, чтобы реализовать эти усовершенствования в процессе производства отечественного оружия", – пояснил замминистра обороны.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские компании и предприятия оборонной отрасли представляют свою продукцию на Международной оборонной выставке IDEF-2023, открывшейся сегодня в Стамбуле.