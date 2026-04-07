'Идет обмен информацией': в Кремле заявили о контактах с США по Украине

В Кремле сообщили о продолжении контактов с Соединенными Штатами по ситуации вокруг Украины. Несмотря на паузу в трехсторонних переговорах, стороны якобы поддерживают обмен информацией по имеющимся каналам.

В то же время в Москве заявляют, что не имеют подтверждения относительно отдельных встреч с участием американских представителей. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что трехсторонний формат переговоров сейчас находится на паузе. По его словам, это связано с тем, что американская сторона имеет другие приоритетные вопросы. В то же время он подчеркнул, что полного прекращения контактов не произошло.

Песков добавил, что, несмотря на паузу в многосторонних переговорах, Москва продолжает обмен информацией с Вашингтоном по имеющимся каналам. По его словам, украинская сторона также поддерживает контакты с США, что позволяет сохранять коммуникацию между сторонами.

В Кремле заявили, что не располагают достоверной информацией о подготовке встречи с участием американских представителей Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с украинской стороной. В то же время Песков отметил, что в Москве слышали заявления представителей Украины о возможном визите после православной Пасхи.

Как писал OBOZ.UA:

– Трехсторонние переговоры Украины, США и страны-агрессора России на данном этапе приостановлены из-за действий "ключевого модератора" – то есть, американской стороны, – на Ближнем Востоке. Однако если политико-военная часть мирных переговоров и стоит на паузе, гуманитарный трек продолжает работать, заявлял советник Офиса президента Михаил Подоляк.

– В Кремле ранее подтверждали прекращение трехсторонних мирных переговоров. Помощник диктатора Юрий Ушаков говорил, что Кремль контактирует с Соединенными Штатами Америки по этому вопросу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!