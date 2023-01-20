По мере продолжения преступной войны от России отрекаются воображаемые друзья. Несмотря на гешефты, мало кто хочет быть измазанным в крови с перспективой оказаться на одной скамье подсудимых с Путиным. Сейчас уже нет сомнений, что российское военно-политическое руководство пойдёт под трибунал.

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На днях "нож в спину" Владимиру Путину воткнул президент Сербии Александр Вучич, известный своей пророссийской позицией. Среди прочего, Белград не присоединился к санкциям против России, ссылаясь на "нейтралитет", "моральные соображения" и экономические потери. Однако 20 октября 2022 года Александр Вучич заявил, что никогда не клялся, что не будет вводить санкции против РФ. "Если для Сербии возникнет экзистенциальная угроза, я обращусь к гражданам и скажу, что мы должны это сделать. Но этот момент ещё не наступил", — заявил он. В кулуарах заговорили, что таким образом началась подготовка общественного мнения к неминуемому введению санкций против России. Скорее всего, их увяжут с продолжением переговоров о вступлении Сербии в ЕС. Как раз в октябре с подобным требованием выступил комитет Европарламента по внешней политике. Попытки Вучича сидеть на двух стульях ставят под вопрос процесс интеграции в ЕС, что влечёт серьёзные последствия для экономики и безопасности.

Кроме того, в Сербии заявили, что Донбасс и Крым — это Украина. Александр Вучич в интервью Bloomberg сказал, что Белград не поддерживает Москву в её войне против Украины. "Мы с самого начала говорили, что не могли и не имеем права поддерживать вторжение России в Украину. Для нас Крым — это Украина, Донбасс — это Украина, и так будет всегда", — отметил он. По его словам, "худшее ещё впереди", поскольку Украина и Россия углубляются в конфликт.

Несколькими днями ранее президент Сербии потребовал прекратить вербовку граждан в ЧВК "Вагнера" для участия в войне против Украины. "Почему вы, из „Вагнера“, зовёте кого-то из Сербии [вступить в ЧВК „Вагнера“], хотя знаете, что это против наших правил?" — заявил Александр Вучич в интервью сербскому Happy Television, передаёт Reuters. В декабре под эгидой ЧВК "Вагнера" был открыт "Российско-Сербский культурно-информационный центр дружбы и сотрудничества "Орлы", который объявил, что будет "при помощи „мягкой силы“ укреплять и развивать дружественные отношения между Россией и Сербией". В ответ в Госдепартаменте заявили, что ЧВК "Вагнера" пытается вербовать бойцов в Сербии и других государствах, и США намерены этому помешать, "положив конец" её активности.

И вишенка на торте — Белград отправит Киеву гуманитарную помощь для поддержания работы энергосистемы. "Правительство Сербии приняло решение направить на Украину гуманитарную помощь, в приоритетном порядке оборудование с целью поддержки электроэнергетической системы этой страны", — объявили в сербском правительстве. С нетерпением ждём реакцию российского министерства "гоп-стоп", который в декабре "кидал предъявы" Азербайджану, отправившему Украине энергетическое оборудование. "Подобный шаг со стороны Баку вызывает недоумение. В рамках специальной военной операции ВС РФ уничтожают критическую инфраструктуру Украины, использующуюся киевским режимом для военных нужд. Азербайджанские поставки, которые вряд ли принципиально изменят ситуацию, не тянут на гуманитарную помощь", — сообщил ТАСС источник в МИД РФ. В Баку истерику проигнорировали и отправили в Украину вторую партию гуманитарной помощи.

Кстати, в сентябре 2020 года российские дипломаты решили преподать президенту Сербии урок эротики. Официальный представитель МИД РФ открыто оскорбила Александра Вучича после того, как тот в ходе визита в США согласился нормализовать экономические связи с Косово и переместить посольство Сербии в Израиле в Иерусалим. "Если Вас позвали в Белый дом, а стул поставили так, будто Вы на допросе, садитесь как на фото #2. Кем бы Вы ни были. Просто поверьте", — написала Мария Захарова на свой странице в Facebook, проиллюстрировав протокольный снимок из Белого дома нашумевшим кадром из фильма "Основной инстинкт". Другими словами, МИД РФ сравнил президента Сербии с женщиной без трусов на допросе у американских полицейских. Впоследствии Александр Вучич заявил, что Путин и Сергей Лавров извинились перед ним за скандальный пост официального представителя МИД РФ, однако Мария Захарова так его и не удалила.

Не успели в России посулить казни египетские Александру Вучичу, как донёсся голос из Тегерана. Иран не признаёт аннексированные территории Украины российскими, заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в интервью турецкому телеканалу TRT World. "Мы признаём суверенитет и территориальную целостность стран в рамках международного права, и по этой причине, несмотря на прекрасные отношения между Тегераном и Москвой, мы не признали отделение Крыма от Украины. Мы не признали отделение Луганска и Донецка от Украины", — в частности, сказал глава иранского МИДа. По его словам, власти Ирана настаивают на своём "последовательном принципе" во внешней политике. "Когда мы говорим, что война в Украине — это не решение, мы верим в свою позицию как в фундаментальный политический принцип, на который полагаемся", — отметил Хосейн Амир Абдоллахиан.

Финальный аккорд взял Лукашенко. 18–19 января в Беларуси находился министр иностранных дел России Сергей Лавров для участия в совместном ежегодном заседании коллегий министерств иностранных дел Беларуси и России. Александр Лукашенко на встрече с Лавровым комплементарно отозвался об Украине. "Сегодня безопасность для нас, не только для России, ещё важнее. Вы знаете замыслы наших западных соседей. Не только Украины. Они пытаются и Украину использовать против Беларуси. Но что меня поражает и приятно удивляет — Украина пока держится. Она на провокации против Беларуси не идёт. Хотя её активно подталкивают наши западные соседи", — в частности, сказал он, огорошив главу МИД РФ. "Поэтому приходится выдержать это время. Но то, что мы выдержим, прошедший 2022 год это показал", — резюмировал Александр Григорьевич. Правитель Беларуси, хотя и является крупнейшим должником России — $8,5 млрд по итогам 20121 года — пытается пережить войну по принципу "либо ишак сдохнет, либо падишах". Но вряд ли получится, ведь Европарламент проголосовал за трибунал не только для Путина, но и для Лукашенко.