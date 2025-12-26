Хотят майнить криптовалюту: Путин склоняет США к управлению ЗАЭС без участия Украины

В России заявили об обсуждении с США вопросов, связанных с Запорожской атомной электростанцией. Речь идет о возможности совместного управления объектом без участия Украины.

Эти заявления прозвучали 25 декабря в выступлении диктатора Путина во время встречи с представителями российского бизнеса. Подконтрольные Кремлю российские медиа распространили его слова о том, что американская сторона якобы заинтересована в организации майнинга криптовалюты на базе ЗАЭС. Также, по его словам, США инициировали обсуждение поставок электроэнергии с объекта в Украину.

Слова на встрече

Во время разговора Путин отдельно упомянул персонал станции. Кремлевский главарь заявил, что украинские специалисты, которые ранее работали на ЗАЭС, якобы продолжают работу и сейчас, но уже имеют российские паспорта. Эти утверждения прозвучали без упоминания об обстоятельствах смены гражданства.

В то же время ранее неоднократно сообщалось, что украинцы, которые остались на временно оккупированной территории, были вынуждены принимать российское гражданство. По этим данным, отказ грозил потерей жилья и другого имущества.

Что известно о станции

Запорожская АЭС является крупнейшей атомной электростанцией в Европе. Она расположена вблизи Энергодара на левом берегу Днепра. Российские войска оккупировали город и станцию в марте 2022 года, вскоре после начала полномасштабного вторжения в Украину.

После захвата объекта оккупационные власти передали ЗАЭС под управление российской госкорпорации Росэнергоатом. Украина и международные организации не признают никаких решений России относительно статуса станции.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как президент Владимир Зеленский объяснил видение будущего Запорожской атомной электростанции в рамках возможного мирного соглашения. Он рассказал о предложениях партнеров и позицию Украины во время общения с журналистами. Тогда, Зеленский подробно описал пункт документа и привел аргументы украинской стороны. Зеленский также прямо прокомментировал американские предложения и возможные форматы управления ЗАЭС.

Еще ранее сообщалось, что Кремль устроил провокацию с обесточиванием электростанции, поскольку пытается переподключить ее к собственной энергосистеме. Однако "Росатом" не имеет специалистов, которые могли бы эффективно управлять модернизированным оборудованием ЗАЭС.

