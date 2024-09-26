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Игорь Луценко
Игорь Луценко
Народный депутат Украины, член комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции

Блог | Хотят ликвидировать Агентство оборонных закупок. Почему назревает такое решение?

Хотят ликвидировать Агентство оборонных закупок. Почему назревает такое решение?

Хотят ликвидировать Агентство оборонных закупок.

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Это самый главный орган по обеспечению войск боеприпасами, техникой и т.д. Недавно созданный и уже показал интересные результаты.

Далее текст на языке оригинала.

Чому назріває таке рішення?

Ймовірно, через те, що хочуть повернути стару схему роботи.

Коли закупки необхідного для ЗСУ відбуваються в основному через спецімпортерів — уповноважених державою фірм по закупці чутливої продукції. Раніше саме вони, як посередники, постачали раніше до 70% усіх товарів, котрі брала Агенція.

У поточному році ж Агенція, по-перше, зменшила їх долю у свої контрактах до 18%. По-друге, стала сама напряму купляти за кордоном (23% закупок). І, що головне, більшу частину бюджету — майже 60% — перекинула на внутрішній ринок. Це — майже революція, з нуля до 60%!

До того ж доля посередників у імпортних контрактах Агенції впала з 80% до 40%.

Хто раніше контролював спецімпортерів? Мабуть, ті ж самі люди, котрі саботували вітчизняне виробництво снарядів, мін, патронів тощо. Бо завозити з-за кордону було простіше, і заробляти простіше.

І, звісно, терпіти такий наступ на позиції своїх годівничок вони не хочуть.

Ліквідацію пропонують здійснити шляхом приєднання до іншого органу, котрий закупляє "цивільну" продукцію для ЗСУ — Державного оператора тилу. Який має в кілька разів менший штат, займається на порядок менш критичними для армії речами, має менші бюджети.

Мотивують нібито стандартами НАТО, але це пряма брехня — натівські представники тут навпаки, виступають за посилення Агенції.

P.S. Маю симпатію до Агенції, через те, що саме вона почала закупляти той перелік дронів, який відмовлялося раніше придбати Міноборони і який так потребувала армія.

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