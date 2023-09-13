Очень красноречивый график. Доля русских элитариев, соглашавшихся с возможностью использования своих вооруженных сил за пределами России.

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После неудачной Чеченской войны – резкое падение, при раннем Путине – постоянный рост (максимум 2012 года подтолкнул в Крым-2014).

Потом, вероятно, из-за санкций и всеобщей бесперспективности, снова немного вниз, а затем снова роста. Пандемия не позволила опросить в 2021 году, но тренд очевиден.