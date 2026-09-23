"Хотим воссоединить больше семей": Мелания Трамп объявила о первых результатах работы прямого канала связи между США, Украиной и РФ

Первая леди США Мелания Трамп заявила о создании прямого канала связи между США, Украиной и Россией для возвращения украинских детей. По ее словам, ее представитель участвует в переговорах, а стороны уже работают над очередным воссоединением семьи.

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Мелания Трамп подчеркнула, что стремится помочь вернуть домой как можно больше детей, чтобы они были вместе со своими семьями. Заявление первой леди США прозвучало в эфире телеканала Fox News.

Первая леди США работает над воссоединением украинских семей

Ведущий обратился к Мелании Трамп, отметив, что она использовала возможности своей должности иначе, чем многие другие первые леди. В частности, он напомнил о ее обращении к российскому диктатору Владимиру Путину с призывом содействовать возвращению украинских детей домой, на что получил ответ:

"У нас есть прямой канал связи с Россией и с Украиной. Мой представитель работает над этим, и мы работаем над ещё одним воссоединением".

Мелания Трамп отметила, что работа по возвращению украинских детей продолжается, и главная цель – помочь "воссоединить как можно больше семей".

Напомним, ранее Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец упоминал о взаимодействии с командой, связанной с Меланией Трамп, которая, по его словам, участвует в усилиях по возвращению украинских детей. Он уточнил, что существует рабочая группа, с которой украинская сторона находится в ежедневном контакте.

Как сообщал OBOZ.UA, только с начала 2026 года в Украину удалось вернуть 150 детей, похищенных Россией. Всего в рамках инициативы Bring Kids Back UA домой удалось вернуть более 2100 украинских детей. Также Украина рассчитывает на поддержку партнеров, чтобы вернуть из РФ всех своих детей.

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