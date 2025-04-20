'Хороший пример для других': еврокомиссар назвал страну, которая может возглавить перевооружение Европы

Примером наращивания обороноспособности для других государств Европы могла бы стать Швеция. И она могла бы возглавить этот процесс.

Видео дня

Об этом заявил литовский политик Андрюс Кубилюс, комиссар ЕС по обороне. Как передает STV, в ходе визита в Швецию он участвовал в переговорах с правительством и компаниями ВПК.

"Швеция имеет очень сильную оборонную промышленность и проводит масштабное перевооружение, поэтому это хороший пример для других государств-членов", – отметил Кубилюс.

Он сказал, что посетил предприятие Saab в городе Карлскуга, увидел, что может сделать эта компания, какие боеприпасы, артиллерия, боевые машины производятся.

"Именно ведущие мировые возможности делают Швецию ценной для всех нас", – заявил Кубилюс.

Еврокомиссар добавил: "У нас мало времени", – имея ввиду необходимость оперативного усиления обороноспособности. По его словам, разведывательные службы стран Евросоюза не исключают, что РФ может испытать статью 5 Североатлантического договора о коллективной обороне до 2030 года.

"Европейская оборонная промышленность раздроблена, общего рынка нет, и европейские страны тратят большие суммы за пределами Европы. Эти вопросы я обсуждал со шведским правительством и оборонной промышленностью", – уточнил Кубилюс в ходе визита в Швецию.

Напомним: Европейская комиссия ранее разработала программу "Готовность 2030" (другое название – ReArm Europe), которая, среди прочего, позволит найти долгосрочное финансирование для перевооружения государств-членов.

Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен ранее говорила о привлечении 800 миллиардов евро. Эти ресурсы будут направлены как на вооружение стран-членов ЕС, так и на помощь Украине.

Как писал OBOZ.UA:

– 15 апреля во время визита в Одессу генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заверил, что поддержка Украины со стороны Альянса бесспорна.

– 19 апреля специальный представитель президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что Киев не будет членом НАТО. Это "очень четко дали понять", причем давно, отметил он.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!