1. Виноват ли дворник, было вопросом на недавних дебатах на ютубе насчёт "обычных граждан россии". Присоединюсь к обсуждению.

Отвечу цитатой. Юлиус Фучик — чехословацкий антифашист, повешенный гитлеровцами, сейчас не в моде, покольку был коммунистом. Но бывают и у тех, кто не в моде, золотые слова. Итак, из его "Репортажа с петлёй на шее":

"Не бойтесь врагов — они могут только убить, не бойтесь друзей — они могут только предать, бойтесь людей равнодушных — именно с их молчаливого согласия происходят все самые ужасные преступления на свете".

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Это — как раз о простом московском дворнике, который просто метёт метлой в столице мордора в разгар войны и "ни в чём лично не виноват"…

2. У нас многие не понимают, зачем мордору боеприпасы от северной кореи, ведь около половины из них взрываются, мягко говоря, преждевременно, уничтожая тех, кто пытается ими стрельнуть.

Вношу ясность. А руководству рф пох. Даже если в руках "пользователей" взорвётся, уничтожая их самих, 70%, а по назначению долетит лишь 30%, это вполне кремль устроит. Ибо свои потери там таковыми не считают вообще, полагая ресурс живой силы неисчерпаемым, вследствие чего арифметика у рф в данном случае не 30-70=-40, а просто плюс 30. Математика не высшая, но русская. Дворники ещё своего заслуженного часа могут дождаться. Имеют шанс.

3. В россии за последнее время возросло влияние патрушева, которого уже было мысленно почти списали, и его группы, готовящейся к борьбе за власть после устранения путина, — в сравнении с группой альтернативной (умеренной и компромиссно-мирной) значительно более опасной для Украины и Запада. Цивилизация пока выжидает, не вмешиваясь, но здесь важно не опоздать. Чтоб не уподобиться всё тому же московскому дворнику.