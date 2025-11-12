'Холодный душ для Европы': дипломат объяснил, что стоит за 'заигрываниями' Трампа с Орбаном

На фоне давления администрации президента США Дональда Трампа на Европу с требованием прекратить закупку российских энергоресурсов, для Венгрии было сделано исключение: Будапешт может продолжать покупать нефть и газ еще как минимум в течение года. Об этом стало известно после визита венгерского премьера Виктора Орбана в Белый дом – и эта победа для одиозного венгра стала не единственным следствием встречи с Трампом.

Позиция Трампа по Венгрии, проявившаяся во время переговоров с Орбаном, является "музыкой" для ушей российского диктатора Владимира Путина и "холодным душем" для Европы. Об этом в интервью OBOZ.UA заявил чрезвычайный и полномочный посол Украины в США и Франции Олег Шамшур.

Во что выльется встреча Трампа с Орбаном и ее результаты

Шамшур убежден, что Орбан доволен результатами поездки в Вашингтон – и это только усилит его уверенность в собственной исключительности.

"Орбан, безусловно, доволен результатами. Да, "программу-максимум" не реализовал, но своего достиг – санкции отложены. Что будет через год – увидим, но сам факт для него политическая победа. Трамп, когда объяснял отсрочку, заявил, что Венгрия оказалась в "тупике" и не может действовать иначе. То есть он фактически оправдал Орбана перед Европой. А это уже создает для Будапешта ощущение "режима наибольшего благоприятствования " со стороны Вашингтона", – отметил дипломат.

На этом фоне преференции получила и венгерская атомная энергетика, которую Будапешт развивает в сотрудничестве с Москвой.

"Мы уже слышали об ослаблении санкций, которые могли блокировать достройку мощностей на венгерской АЭС. Взамен Орбан пообещал покупать американское ядерное топливо. Как это будет реализовано, увидим, но главная цель Орбана сейчас – продолжить совместные с Россией проекты", – заявил Шамшур.

Да и политических баллов Трамп подарил Орбану немало. А венгерский премьер, очевидно, смог вложить в уши американскому президенту выгодные Кремлю нарративы по Украине.

"Вполне вероятно, что Орбан "нашептывал" Трампу свои нарративы по Украине. И, судя по некоторым высказываниям Трампа после встречи, это нашептывание упало на благодатную почву. В их представлениях об "урегулировании" войны есть определенная общность. Не исключено, что в кулуарах снова поднималась тема "встреч в Будапеште": идея возвращения к формату, который Орбан давно пытается реанимировать. Он, безусловно, привез домой то, что можно показать как политическую победу. И, конечно, ему есть что доложить "другу Владимиру". Ведь Трамп, похоже, относится к Орбану не просто с пониманием, а с определенным пиететом", – считает дипломат.

По мнению Шамшура, в Кремле после этой встречи могут откупоривать шампанское. Зато для Европы подобное развитие событий стало ударом, ведь в конце концов он создает предпосылки для ослабления давления на Москву.

"Размытие санкций – "музыка для ушей Путина", как говорится. А вот для Европейского Союза эта история – очередной холодный душ. Все, кто в Брюсселе реально думает о стратегической автономии, получили очередное подтверждение: Орбан – троянский конь Москвы. И что ослабление санкционного режима, даже такого несовершенного, как он есть, – это опасная игра. То, как Трамп сыпал комплиментами в адрес Орбана, стало для европейцев шоком. Потому что выглядело это почти как прямой призыв: "Берите пример с Орбана". После этого в Брюсселе еще раз убедились, что Будапешт – проблема, а за его спиной теперь стоит поддержка в виде самого Трампа", – комментирует то, что произошло, посол.

Сам американский лидер вряд ли в восторге от результатов встречи с Орбаном, предполагает Шамшур. В то же время Трамп испытывает симпатию к этому консерватору, подрывающему ЕС изнутри – как и значительная часть "МАГА"-электората.

"Мое субъективное мнение – Трамп не в восторге от этой встречи, но избежать ее не мог. Подготовка тянулась долго. Очевидно, были споры внутри администрации. Усиление санкций могло произойти в момент, когда цены на нефть позволяли сделать это с минимальными рисками для американского рынка. Но, несмотря на все, Трамп пошел на это не только из-за политики, но и из-за идеологии. Орбан ему симпатичен, консерватор, антибрюссельский, "сильная рука". Его любят в трамповском электорате. Поэтому Трамп не мог ему отказать. Показательно, что встреча с, казалось бы, "второстепенным" премьером превратилась в международное событие. Это, собственно, и есть главный вред – политический и символический", – резюмировал дипломат.

Как писал OBOZ.UA, 8 ноября стало известно, что Трамп освободил Венгрию от санкций за нефть и газ РФ после встречи с Орбаном. О соответствующих намерениях президент США говорил еще накануне визита венгерского премьера.

По данным западных источников, исключение для Венгрии было сделано на год, в течение которого Будапешт должен принять шаги для диверсификации поставок.

Зато уже после встречи в Белом доме министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто похвастался "бессрочным освобождением от санкций" США за покупку российских нефти и газа. Такое "толкование" договоренностей вынуждены были опровергать в Белом доме.

