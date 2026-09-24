«Хочу ходить по улицам, чтобы никто не хотел меня убить»: Зеленский высказался о жизни после президентства

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы после окончания войны и своего президентского срока остаться жить в Украине. Он отметил, что стремится работать так, чтобы после завершения работы на этом посту мог ходить по улицам своей страны и не сталкиваться с ненавистью или желанием людей причинить ему вред.

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Об этом глава государства сказал в интервью главному редактору The Wall Street Journal Эмми Такер. Отвечая на вопрос о том, как он справляется со стрессом после лет полномасштабной войны, Зеленский признался, что не уверен в том, что ему это удается.

Что Зеленский сказал о жизни после президентства

Глава государства подчеркнул, что для него важно иметь возможность после завершения президентской работы продолжать жить в своей стране.

"Дело даже не в том, чтобы люди тебя уважали. Дело в том, чтобы после войны и после этой президентской работы ты мог продолжать жить в своей стране, ходить по улицам, и чтобы никто не хотел тебя убить и не ненавидел тебя", — сказал Зеленский.

Он добавил, что в конечном итоге всё зависит от того, что человек делает, как живёт и как старается жить. По словам президента, именно об этом идёт речь, когда он говорит о своей жизни после завершения работы на этом посту.

Как Зеленский видит будущее Украины

Напомним, 20 сентября Владимир Зеленский заявил, что молодые люди, которые уехали из Украины из-за войны, после ее окончания вернутся домой. Президент отметил, что не знает, какой именно процент украинцев вернется, поскольку это будет зависеть от выбора каждого отдельного человека.

По словам главы государства, на решение о возвращении будут влиять безопасность, экономика, восстановление Украины, условия для ведения бизнеса и наличие рабочих мест. Зеленский подчеркнул, что после окончания войны каждый человек так же будет делать свой собственный выбор.

Украинский президент заявил, что после окончания войны Украина должна получить надежные гарантии безопасности. Президент подчеркнул, что главной гарантией считает сильную украинскую армию.

Как писал OBOZ.UA, президент говорил о сильной позиции Украины на мирных переговорах. Также он предложил Владимиру Путину встретиться на саммите G20 в Майами в декабре 2026 года.

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