'ХАМАС должен быть разоружен': Мерц призвал Израиль не прибегать к аннексии палестинских территорий

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Израиль должен обеспечить улучшение гуманитарной ситуации в секторе Газа. При этом страна не должна делать шагов к аннексии палестинских территорий.

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Об этом Мерц сказал 28 июля после заседания Кабинета безопасности в Берлине, передает "Укринформ". Он подчеркнул, что гражданское население анклава страдает и Израиль должен немедленно на это повлиять.

"Израиль должен немедленно, всесторонне и стабильно улучшить катастрофическую гуманитарную ситуацию в Газе... обеспечить гражданское население, которое страдает, быстрой, безопасной и достаточной гуманитарной и медицинской помощью... Также не должно быть дальнейших изгнаний из сектора Газа", – заявил канцлер.

Он добавил, что террористы ХАМАСа должны быть разоружены и не должны играть никакой роли в будущем Газы. В то же время со стороны Израиля не должно быть никаких дальнейших шагов к аннексии Западного берега Иордана.

Напомним: недавно парламент Израиля проголосовал за аннексию Западного берега реки Иордан. Предложение, выдвинутое депутатами от, описывает Иудею, Самарию и долину реки Иордан как "неотъемлемую часть исторической родины еврейского народа". В нем призывается применить израильский суверенитет к этим территориям.

Однако эти предложения по повестке дня не имеют практических последствий и не повлияют на правовой статус Западного берега реки Иордан.

Принятые Израилем накануне меры Мерц назвал важным первым шагом, за которым должны быстро идти следующие по отношению к людям в секторе Газа. Эта территория требует всеобъемлющего, а не только краткосрочного прекращения огня.

Для этого ХАМАС должен наконец расчистить путь, а заложники, среди которых есть граждане Германии, должны быть освобождены, сказал канцлер ФРГ.

Ранее Фридрих Мерц заявил, что сейчас Берлин не планирует признавать Палестинское государство. По словам немецкого канцлера, признание палестинской государственности пока не стоит на повестке дня, поскольку Берлин рассматривает это как завершающий этап реализации решения о создании двух государств.

Как сообщал OBOZ.UA, 26 июля Израиль возобновил сброс гуманитарной помощи в сектор Газа. Серию мероприятий, направленных на улучшение ситуации в анклаве, начали в соответствии с указаниями политического руководства и для "опровержения ложных утверждений о преднамеренном голодании в секторе Газа".

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