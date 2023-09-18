Грузинские власти пытаются демонизировать Украину: в МИД отрицают причастность Киева к подготовке госпереворота в Грузии

Грузинская спецслужба обвинила Украину в причастности к подготовке госпереворота в Грузии, который якобы планируется на октябрь-декабрь 2023 года. В Министерстве иностранных дел Украины категорически отвергли эти обвинения.

Соответствующее заявление сделал спикер МИД Олег Николенко в Facebook. Он подчеркнул, что Украина "не вмешивалась, не вмешивается и не планирует вмешиваться во внутренние дела Грузии".

"Обратили внимание на заявления представителей грузинского силового блока о якобы вовлечении украинской стороны в подготовку мятежа в Грузии. Эта информация не соответствует действительности. Нынешние грузинские власти в очередной раз пытаются демонизировать Украину, чтобы решить свои внутриполитические вопросы. Украинское государство не вмешивалось, не вмешивается и не планирует вмешиваться во внутренние дела Грузии", – заявил Николенко.

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Как известно, грузинская спецслужба заявляет, что одним из авторов плана является заместитель бывшего министра внутренних дел Грузии, а ныне заместитель главы военной разведки Украины Георгий Лорткипанидзе, а также находящиеся в его подчинении лица грузинского происхождения. Это – бывший член охраны третьего президента Грузии Михаил Батурин и член близкого окружения Михеила Саакашвили, командир "Грузинского легиона" Мамука Мамулашвили.

В СГБ заявили, что для начала "переворота" избран период октябрь-декабрь, когда должен быть опубликован промежуточный отчет Еврокомиссии и итоговый отчет ЕС.

Между тем в спецслужбе Грузии заявляют, что "организаторы рассматривают возможность осуществления в Грузии сценария, аналогичного украинскому Евромайдану 2014 года". А в грузинской спецслужбе говорят, что указанный план якобы планируется осуществить при координации и финансовой поддержке иностранных стран.

Как сообщал OBOZREVATEL, судьи Конституционного суда Грузии сообщили, что приняли к рассмотрению конституционное представление об импичменте президентки страны Саломе Зурабишвили. Решение о принятии его в работу будет озвучено в течение месяца.

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