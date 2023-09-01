В Грузии приступили к процедуре импичмента президента Саломе Зурабишвили: что произошло и почему разгорелся скандал

В Грузии неоднократно обвиняемая в пророссийских взглядах правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" инициировала процедуру импичмента проевропейского президента страны Саломе Зурабишвили. Ее обвинили в "нарушении Конституции" из-за несогласованных с правительством визитов в страны ЕС.

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Соответствующее заявление сделал скандальный глава "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе на брифинге 1 сентября. Отметим: Зурабишвили 31 августа отправилась проводить встречи с европейскими лидерами ради переговоров о членстве страны в Евросоюзе.

Кобахидзе сказал, что эта "серия визитов в зарубежные страны без согласия правительства" – это "грубое нарушение Конституции" со стороны президента государства. "Согласно Конституции Грузии, только правительство Грузии уполномочено осуществлять как внутреннюю, так и внешнюю политику страны", – пожаловался он.

По словам политика, законодательство "предусматривает единственный эффективный правовой механизм реагирования" на действия Зурабишвили. "Это импичмент", – сказал глава "Грузинской мечты". Он объяснил, что нарушение конституции – одно из двух оснований для импичмента президента.

В то же время в "Грузинской мечте" признают, что довести процедуру импичмента до конца, скорее всего, не выйдет.

Во время голосования инициаторам процедуры понадобится 2/3 полного состава парламента (100 голосов). Но у парламентского большинства есть только 84 места.

"Импичмент требует поддержки 100 парламентариев, и поэтому без голосов радикальной оппозиции у него нет перспективы приведения в исполнение. Однако, несмотря на это, на заседании политического совета партии мы приняли решение инициировать процедуру импичмента в отношении президента Грузии", – сказал Кобахидзе.

Добавим: 31 августа Зурабишвили поехала в Германию. Осенью 2023 года президент Грузии планирует посетить Швейцарию, Польшу, Бельгию, Болгарию, Данию, а в декабре – Чехию, ОАЭ и Израиль. Во всех визитах ей было отказано правительством.

Помимо этого, правительство Грузии подтвердило, что не предоставило разрешение Зурабишвили посетить Украину 22-24 августа.

Как писал OBOZREVATEL, 7 августа исполнилось 15 лет от "пятидневной войны" в Грузии. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что все эти годы на теле Грузинского государства остается рана, и осудил Россию за оккупацию территории Абхазии и Южной Осетии.

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