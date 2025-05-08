"Грубая манипуляция фактами": в Болгарии ответили на обвинения Путина в причастности к агрессии против Украины

Болгария категорически отвергла обвинения кремлевского диктатора Владимира Путина, который заявил, что война с Украиной была спровоцирована размещением американских военных баз в Румынии и Болгарии. Эти заявления прозвучали в документальном фильме, показанном на российском государственном телеканале "Россия-1".

Видео дня

Ответ на манипуляции Путина обнародовало Министерство иностранных дел Болгарии. Отмечается, что попытки переложить ответственность за начало войны на другие страны неприемлемы и являются грубой манипуляцией фактов.

Болгария подчеркнула, что вступление страны в НАТО было суверенным решением, принятым демократическим путем, отражающим волю ее граждан.

"Это решение продиктовано стремлением Болгарии к длительной безопасности, стабильности и миру в региональном контексте. Укрепление сдерживающего потенциала государств-членов имеет целью защиту территории союзников, не является угрозой для любой другой страны и полностью соответствует международному праву", – отметили в МИД.

В ведомстве подчеркнули, что Болгария остается верной своим союзническим обязательствам в рамках НАТО и принципам Европейского Союза.

Также указывается, что одна из основных баз для совместных военных учений Болгарии и США, Ново-Село, является малочисленной – в соответствии с соглашением с Вашингтоном, на базе могут находиться не более 2500 человек, и это количество никогда не превышалось.

Между тем в Румынии активно строится большая база "Михаил Когэлничану", которая должна стать одной из крупнейших в Европе и, как ожидается, превысит по размерам базу "Рамштайн" в Германии.

Ранее в Министерстве иностранных дел Румынии отреагировали на обвинения российского диктатора Владимира Путина в причастности к началу войны в Украине. Там отметили, что единственной страной, которая угрожает европейской безопасности, является сама Россия.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!