'Единственной угрозой является РФ': в Румынии ответили на обвинения Путина в причастности к началу войны

В Министерстве иностранных дел Румынии отреагировали на обвинения российского диктатора Владимира Путина в причастности к началу войны в Украине. Там отметили, что единственной страной, которая угрожает европейской безопасности, является сама Россия.

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Об этом сообщает местное издание Digi24.ro. Соответствующие заявления возникли из-за пропагандистского документального фильма, в котором Путин отметил, что размещение американских баз на территории Румынии и Болгарии усилило напряженность, которая стала одной из причин войны в Украине.

"Президент Путин использует те же знакомые нарративы, которые служили поводом для жестокой аннексионной войны. Единственной страной, которая угрожает региональной безопасности в Европе, является Российская Федерация из-за незаконной и ничем не спровоцированной войны, обозначенной многочисленными военными преступлениями против гражданского населения в Украине и удвоенной российской кампанией дезинформации и пропаганды против ЕС и НАТО", – говорится в заявлении представителя МВД Румынии Андрея Церны.

Он подчеркнул, что присоединение Румынии к НАТО является отражением суверенного выбора румынского народа и стран-членов Альянса. В то же время членство Румынии в НАТО не несет угрозы безопасности ни одного государства.

Стоит отметить, что 90-минутный документальный фильм пропагандиста Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" содержит серию интервью, записанных весной 2025 года, и представляет "достижения" диктатора Путина за время его правления. В фильме глава Кремля оправдывает аннексию Крыма Россией и полномасштабное вторжение в Украину, критикует "западные ценности", размышляет о возможном преемнике и выражает "надежду", что ему никогда не придется применить ядерное оружие.

Напомним, 29 апреля, во время российской атаки по Украине, в Румынии поднимали в небо авиацию. Причиной стало нарушение румынского воздушного пространства по меньшей мере одним российским дроном. Министерство национальной обороны Румынии осудило нападения, совершенные оккупантами на гражданские цели и инфраструктуру Украины, которые являются неоправданными и серьезно противоречат международному праву.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший президент США Джо Байден считает, что российский диктатор Владимир Путин не прекратит свои захватнические действия. Также Байден убежден, что лидер Кремля считает Украину частью России и "любой, кто думает, что он остановится, – просто дурак".

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