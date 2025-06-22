Григорий СКОВОРОДА как СВИДЕТЕЛЬ ... в коррупционном деле министра национального единства, вице-премьера ЧЕРНЫШОВА?!

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или если бы вы УЧИЛИ произведения Григория СКОВОРОДЫ так, как надо!

"Не ищи счастья за морем, не проси его у человека, не путешествуй по планетам, не таскайся по дворцам, не ползай по земному шару, не блуждай по Иерусалимам...

За золото можешь приобрести село, вещь трудную, но обходную, но счастье, как вещь самая необходимая из необходимого, всегда и везде дается глупо".

Григорий СКОВОРОДА

Далее текст на языке оригинала.

У матеріалах щодо корупційної справи, в якій фігурує віцепремʼєр-міністр, міністр з повернення українців, точніше національної єдності Олексій Чернишов, йдеться про надання йому цінного видання "Собрание сочинений Сковороды, том первый" у формі неправомірної вигоди за сприяння у вирішенні питання.

Тут найцікавіше і найпарадоксальніше те, що наш наймудріший українець вчить нас, а особливо владців, СПОРІДНЕНІЙ ПРАЦІ, такій, що за природою, талантом і вихованням найбільш пасує людині. Бо "коли, за приказкою, мостишся на посаду, як коза на дах, для того, щоб через нього скочити на купу багатого МАРНОСЛАВСТВА, то видно як у дзеркалі, що ти не до посади старанний, а тому й не народжений".

А особливо коли за патріотичними і пафосними заявами посадовців йдуть справи корупційні та непристойні, то знову на думці поради нашого любомудра:

"Кожна нешкідлива непристойність смішить. А коли вже вовк став пастухом, ведмідь монахом, а лошак радником, то це не жарт, а ЛИХО".

Переконаний, що у високопосадовця, який закликав українців любити свою батьківщину й повернутися в Україну, а у вільний від патріотичних заяв час допомагав здійснювати корупційні оборудки, не було часу прочитати твори Григорія Сковороди, які йому подарували.

Тож тут принагідно радив би нашим керманичам від Києва до маленьких сіл ознайомитися з настановами Григорія Савича та врешті-решт обрати свою любу СПОРІДНЕНУ професію. Бо ніколи не пізно зрозуміти, що "краще бути натуральним котом, ніж з ослячою природою левом".

І важливо знати, що маємо фахові академічні збірки творів Григорія Сковороди, а не імперсько-радянські "собрания сочинений". Бо після знищення російською ракетою Меморіального музею Григорія Сковороди в Сковородинівці, що на Харківщині, росіяни не мають морального права підходити ближче, як на гектар, до нашого Великого українця.

Тому раджу, і не лише Чернишову, користуватися, для прикладу, повною академічною збіркою творів Григорія Сковороди за редакцією Григорія Ушкалова, яку видав Олесандр Савчук. А кращого науково-популярного видання на сковородинівську тематику, як наш "Український щорічник. Григорій Сковорода" годі й шукати.

І завжди памʼятайте СКОВОРОДИНІВСЬКУ настанову:

"Коли любиш прибуток, шукай його пристойним шляхом.

Тисяча для цього тобі БЛАГОСЛОВЕННИХ ремесел".

Памʼятаємо і вивчаємо українську філософську спадщину!