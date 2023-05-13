Греция должна признать ЧВК 'Вагнер' террористами, это остановит их преступления по всему миру, – Порошенко

Петр Порошенко в интервью греческому телеканалу Skai TV призвал власть Греции признать ЧВК "Вагнер" террористической организацией. Пятый президент также отметил, что Украина рассчитывает на поддержку Греции в вопросе членства в НАТО, сообщает "Европейская солидарность".

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"Мой призыв к греческому народу, парламенту, правительству признать ЧВК "Вагнер" террористической организацией. Это поможет нам остановить и прервать финансирование этой организации, остановить преступную деятельность по всему миру", – подчеркнул Порошенко.

"Мы рассчитываем на вашу поддержку в получении Украиной приглашения от всех стран-членов стать членом НАТО. Мы демонстрируем, что вторая по величине армия в мире, большая по численности, большая по количеству оружия, амуниции и авиации, не может сделать ничего с Вооруженными Силами Украины и украинским народом. И это чудо, это то, как мы удивили мир", – констатирует Порошенко.

"Бахмут – это чудо. Потому что путин обещал взять Бахмут 10 месяцев назад. Этот крошечный город теперь известный на весь мир, как и Буча, и Мариуполь. путин полностью разрушил Бахмут", – замечает Петр Порошенко.

Он также призвал союзников ускорить поставки необходимого вооружения и боеприпасов, потому что от этого зависит эффективность украинского наступления.

"Это главным образом зависит не только от морального духа Украины, у нас его более чем достаточно, все зависит еще и от поставляемого сейчас оружия. От амуниции, мы до сих пор ждем, в течение следующих двух недель, дополнительной большой порции амуниции", – объясняет Порошенко.

"Да, мы имеем очень эффективного дипломата, лучшего в мире, который обеспечивает мирные переговоры с путиным, знаете его имя? Вооруженные Силы Украины. У нас были замечательные переговоры в марте, когда путин был у Киева, второй раунд переговоров, когда он был возле Харькова, третий в Херсоне. И это пункт номер один – чем сильнее будут Вооруженные Силы, тем успешнее будет наступательная операция", – отмечает Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Порошенко заявил, что Ураине нужны Himars с дальностью поражения до 300 км.