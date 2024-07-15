Грантоеды с 'броней': насколько Украине критично необходимы организации, существующие на западные деньги

В то время, когда в Украине неумолимо набирают обороты мобилизационные процессы, до сих пор толком не решены вопросы, связанные с предоставлением брони работникам критически важных для страны предприятий. В том числе – связанных с ВПК. При этом 100%-е бронирование сейчас получают сотрудники общественных организаций, существующих на западные гранты. Почему так происходит и нет ли в этом перекоса, читайте в материале OBOZ.UA.

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Четыре разновидности "броненосцев"

Действующая в настоящее время процедура бронирования военнообязанных была принята 27 января 2023 года правительственным Постановлением №76 "Некоторые вопросы реализации положений Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Через три месяца, 2 мая 2023 года, постановление было немного подкорректировано – были определены четкие сроки, в течение которых инстанции, которые рассматривают списки претендентов на бронирование от мобилизации (это Генеральный штаб ВСУ, СБУ, Служба внешней разведки, профильные министерства, ТЦК и СП), должны рассмотреть и оформить документы. На все про все давалось 25 дней. Это было логично: с начала большой войны, пока ходатайство о "броне" шло по инстанциям (а тогда сроки определены не были), нужного предприятию специалиста могли уже и мобилизовать.

Вышеупомянутые органы проверяют список – насколько он обоснован и нет ли там военнообязанных, имеющих дефицитные военно-учетные специальности. К таковым, например, относятся танкисты, зенитчики, снайперы. Всего дефицитных специальностей – 97, и их носителям бронь не положена в любом случае, где бы они ни работали.

Окончательное решение о бронировании работников принимает Министерство экономики, после чего документы уходят в ТЦК и СП, где забронированных сотрудников ставят на особый учет. Сейчас бронированию подлежат работающие военнообязанные:

– в органах государственной власти, других госорганах, органах местного самоуправления, если это необходимо для обеспечения функционирования указанных органов;

– на предприятиях, в учреждениях и организациях, которым установлены мобилизационные задачи (заказы), в случае если это необходимо для выполнения установленных мобилизационных задач (заказов);

– на предприятиях, в учреждениях и организациях, осуществляющих производство товаров, выполнение работ и услуг, необходимых для обеспечения потребностей ВСУ и других военных формирований;

– на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Правительственное Постановление №76 предусматривает, что бронированию подлежат руководители и заместители предприятий, а также 50% от количества военнообязанных работников. Но при наличии обоснованной потребности количество забронированных может превышать 50% (этот вопрос решается в каждом конкретном случае).

Что касается срока действия "брони", то для чиновников, работающих в органах власти, он равен сроку проведения мобилизации. То есть – фактически бессрочно (учитывая, что мобилизация в Украине регулярно продлевается на 90 суток). А вот для военнообязанных, которые работают в реальном секторе экономики, "бронь" действует только полгода. И ее надо регулярно продлевать, заново подавая необходимые списки в необходимые инстанции.

Знатоки выборов и мастера опросов

Но 5 июня вышло постановление Кабинета министров №650 "Некоторые вопросы бронирования военнообязанных во время военного положения", согласно которому бронь от мобилизации получили организации, которые получают зарубежное финансирование. 21 июня постановление было усилено соответствующим приказом:

Бронирование от мобилизации 100% получили специальные подразделения ООН, дипломатические учреждения, представители донорских, международных, неправительственных зарубежных организаций. (В перечне указывается, что они, в частности, связаны с США, Германией, Великобританией, Канадой и Бельгией).

Среди тех, кто получил бронь от мобилизации, есть и 17 украинских общественных организаций, которые на средства иностранных партнеров занимаются исследованием вопросов выборов и общественного мнения, различными социологическими опросами

Критически важными для отечественной экономики эти организации в любом случае назвать очень сложно. И это в то время, когда большинство коммунальных предприятий Украины говорят о нехватке рабочей силы из-за мобилизации. Не подлежат полному бронированию спасатели ГСЧС и полицейские. О рисках остановки заявляют некоторые градообразующие предприятия страны.

Политическая коррупция?

В принципе, то, что бронь получили сотрудники общественных организаций, которые работают на западные гранты, особой погоды для армии не делают.

"Их немного, из них вряд ли могут получиться хорошие бойцы. А так они хоть какую-то пользу могут принести на международной арене. Ну вот ездят же по миру, условно говоря, сто украинских спортсменов, пятьдесят музыкантов и двадцать театралов. Они представляют нашу страну. Ну а эти сотрудники общественных организаций – у них там связи на Западе, какая-то польза, но будет", – говорит OBOZ.UA президент Центра антикризисных исследований Ярослав Жалило.

"Бронирование представителей think tank – это логично и рационально. Современная война многогранна, она гибридная, и без аналитической работы ее выиграть просто невозможно. Никто с этим не спорит. Но вопрос в том, по каким критериям происходит бронирование. И гранты – точно не должны быть основным и, тем более, единственным таким критерием", – говорит, в свою очередь OBOZ.UA кандидат наук по государственному управлению Юрий Гаврилечко.

По его убеждению, бронирование военнообязанных, как процедура, должно быть унифицированным и единообразным для всех категорий населения.

"Любые исключения из правил очень похожи на проявление политической коррупции. Особенно если вспомнить о том, что работники предприятий украинского ВПК получают бронь лишь на весьма ограниченное время и далеко на сразу, что приводит к массе проблем с производством вооружений. Порядок бронирования должен быть один для всех и одинаков для всех", – говорит Юрий Гаврилечко.

Директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко в разговоре с OBOZ.UA прямо говорит, что, по его мнению, в данном случае речь может идти именно о политической коррупции.

"Офису президента очень важно, что бы отечественные структуры, работающие с Западом, выдавали нужные результаты по социологическим опросам, по прогнозам на выборах и так далее. И что им стоит предложить такое небольшое одолжение, как бронирование 100% сотрудников? Ну там всего по 10-15 человек работает", – говорит политолог.

Но в любом случае, ситуацию с бронированием военнообязанных сейчас нормальной не назовешь. Появление из воздуха подзаконных актов, кулуарные решения и отсутствие четких критериев бронирования – все это не может не удивлять, тем более в условиях, когда большая война идет уже почти два с половиной года.

"Подобные вопросы должны решаться Верховной Радой, всеобщим обсуждением, должны быть четкие законы. Бронирование должны получать сотрудники предприятий и организаций, которые являются действительно критично важными для страны, для функционирования ее экономики", – говорит OBOZ.UA Владимир Лановой, президент Центра рыночных реформ и бывший министр экономики Украины.