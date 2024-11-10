Единственное реальное отличие для Украины между политикой по ней демократов и республиканцев состоит не в том, что с нами будет, а в том, когда и какой ценой: в обоих случаях — один и тот же финиш в войне (кстати, всё равно финиш условный), но то ли позже и с бОльшими потерями людей и территорий, то ли быстрее и потому с меньшими потерями.

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Я не понимаю общеукраинской истерики из-за того, что всё идёт ко второму варианту, вместо осознания: просто будут меньшие потери при тех же последствиях.

Украину возвращают на землю.