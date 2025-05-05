Говорили об устойчивом мире и евроинтеграции: Зеленский провел встречу с представителями Сената парламента Чехии. Видео
Во время официального визита в Чехию 5 мая президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с председателем Сената Чешской Республики Милошем Вистрчилом, его заместителями и руководителями комитетов. Они провели переговоры о поддержке нашей страны и пути к миру, евроинтеграции, а также усилении давления на Россию.
На своей странице в Facebook Зеленский отметил, что речь шла об "устойчивом мире, необходимости полного и безусловного прекращения огня на 30 дней и дополнительного давления на РФ, пока не начнется длительная тишина". "Рассчитываем на поддержку со стороны Чехии", – добавил президент.
На сайте ОП добавили, что наша страна постоянно демонстрирует готовность к установлению 30-дневной "тишины" как первого шага для достижения мира. В то же время Россия не поддерживает ни этого американского предложения, ни по крайней мере прекращения ударов по гражданским объектам.
Поэтому важно увеличить давление на Москву и ввести новые санкции против российского энергетического и банковского секторов.
Также Зеленский поблагодарил чешских политиков за поддержку нашей евроинтеграции. Стремление Украины присоединиться к ЕС было отдельной темой разговора.
Президент подчеркнул, что Киев готов к открытию первых переговорных кластеров в рамках общих переговоров о вступлении в Европейский Союз.
"Мы надеемся, что единство и решимость стран ЕС позволят сделать это как можно скорее", – отметил глава государства.
Кроме этого, он поблагодарил за принятие Сенатом Чехии девяти резолюций в поддержку Украины и вклад в продвижение международной Крымской платформы.
С чешской стороны, помимо Милоша Выстрчила, во встрече приняли участие:
– первый заместитель президента Сената Иржи Драгош;
– заместители Йитка Сейтлова, Ладислав Вацлавец и Иржи Оберфальцер;
– председатель Комитета по вопросам иностранных дел, обороны и безопасности Павел Фишер;
– председатель Комитета по вопросам образования, науки, культуры, прав человека и петиций Иржи Ружичка.
Как писал OBOZ.UA, 5 мая Владимир Зеленский также говорил с премьер-министром Чехии Петром Фиалой, после чего они провели совместную пресс-конференцию.
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