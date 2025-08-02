'Готовьтесь, это только начало': Байден предупредил о 'темных временах' под руководством Трампа

46-й президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден предупредил, что стране под руководством Дональда Трампа грозят "темные дни". По его словам, исполнительная власть "кажется, делает все возможное, чтобы уничтожить Конституцию".

Видео дня

Соответствующее заявление Байден сделал в четверг, 31 июля, выступая на ежегодном гала-вечере Национальной ассоциации адвокатов в Чикаго. Об этом сообщает CNN.

"Они делают это слишком часто с помощью Конгресса, который просто стоит в стороне, и при поддержке высшего суда страны. Боже мой, какие решения они приняли", – сказал экс-глава государства.

Байден не называл Трампа по имени, вместо этого называя его "этим парнем". Он утверждает, что американский народ начинает осознавать необходимость судебного контроля над исполнительной властью.

"Судьи имеют значение. Суды имеют значение. Закон имеет значение, и Конституция имеет значение. Я думаю, что многие американцы начинают осознавать это под давлением, под которым мы сейчас находимся с этим парнем, которого мы имеем в качестве президента. О, готовьтесь, друзья, это только начало", – заявил политик.

Байден заявил, что нынешняя администрация намерена "свести на нет все достижения, которые мы имели во времена моей администрации, стереть историю, вместо того, чтобы творить ее, уничтожить справедливость, равенство".

"Друзья, мы не можем приукрашивать это. Это темные дни, но вы все здесь по одной причине. Это потому, что наше будущее буквально под угрозой. Мы должны, мы должны быть бескомпромиссными в борьбе за будущее", – добавил экс-президент.

Заканчивая свою речь, Байден призвал американцев "набраться мужества", чтобы отстаивать то, что правильно.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший президент США Барак Обама и экс-кандидат в президенты Камала Харрис выступили с критикой в адрес Дональда Трампа и его администрации. Оба упрекнули Республиканскую партию за молчание и подыгрывание нынешнему главе страны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!