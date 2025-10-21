Готова ли Россия пойти на прекращение огня в Украине: в ISW оценили последние заявления и объяснили, на что сделал ставку Кремль

Страна-агрессор Россия не готова пойти на прекращение огня и остается преданной устранению "коренных первопричин" возникновения войны. Среди требований: нейтралитет Украины, устранение легитимного правительства в Украине, установление пророссийского правительства и изменений к политике открытых дверей НАТО.

Видео дня

Такую позицию Москвы подтверждают недавние заявления кремлевских политиков. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW).

Что говорит верхушка РФ

Недавно пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путин Дмитрий Песков прокомментировал сообщения западных СМИ о якобы предложении президента США Дональда Трампа о прекращении огня вдоль текущей линии фронта.

По его словам, Москва уже неоднократно высказывалась по этому вопросу, а позиция России остается "последовательной" и "хорошо известной".

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона сосредотачивается на "коренных причинах" войны, чтобы обеспечить длительный мир. Она напомнила, что эту позицию неоднократно озвучивали глава Кремля, глава МИД Сергей Лавров и другие представители российского руководства.

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, в свою очередь, отверг идею прекращения огня на нынешней линии фронта, заявив, что это не будет способствовать началу мирных переговоров. Он подчеркнул, что Россия должна сначала достичь договоренностей по формированию "нового мирового порядка в Украине", а уже потом рассматривать вопрос об остановке боевых действий.

Российский политик также высказал мнение, что запланированная встреча Дональда Трампа и Владимира Путина в Будапеште может стать фактором, который заставит Украину согласиться на условия мирного урегулирования, после чего Москва будет готова рассмотреть вопрос прекращения огня.

Алексей Чепа отметил, что после завершения войны Россия нуждается в гарантиях безопасности от Соединенных Штатов. Он также напомнил о требованиях, выдвинутых Москвой Вашингтону в 2021 году, которые касались деятельности НАТО.

По его словам, существует "много вопросов", среди которых – обеспечение нейтралитета Украины, прекращение дальнейшего расширения Североатлантического альянса и сокращение определенных видов вооружения.

Аналитики отметили, что Москва последовательно подчеркивает необходимость устранения так называемых "коренных причин" войны против Украины, которые российские чиновники объясняют расширением НАТО на восток и якобы дискриминацией русскоязычного населения в Украине.

"Кремль использует обсуждение этих коренных причин для продвижения начальных военных требований России относительно нейтралитета Украины, устранения легитимного правительства в Украине, установления пророссийского правительства и изменений к политике открытых дверей НАТО. Кремлевские чиновники также неоднократно отклоняли предложения Трампа и Зеленского о прекращении огня на том основании, что переговоры по окончательному мирному урегулированию должны состояться сначала", – говорится в материале.

Напомним, ранее аналитики Института изучения войны отмечали, что Кремль не собирается отказываться от своих прихотей в отношении Украины. На призыв Трампа о немедленном прекращении огня и перемирии по линии разграничения Москва ответила повторением своих требований, которые де-факто означают капитуляцию Украины. В частности, первый заместитель Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что государство-агрессор будет воевать до победы "на условиях, которые всем известны".

Как сообщал OBOZ.UA, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп намерен встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным уже через две недели. Не исключается, что это будет трехсторонняя встреча, в которой примет участие президент Украины. Местом встречи Трамп выбрал столицу Венгрии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!