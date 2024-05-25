Госдеп США анонсировал "объявление" о пути Украины в НАТО на саммите в Вашингтоне

В США убеждены, что в будущем Украина непременно станет членом НАТО. И очень важно, чтобы путь к членству для украинского правительства был четким и понятным.

И с этой точки зрения Штаты готовят "объявление", оно прозвучит на юбилейном саммите НАТО, который пройдет в середине июля в Вашингтоне. Об этом заявил спикер Государственного департамента Мэтью Миллер в интервью Голосу Америки.

Он отметил важность того, чтобы Украина точно знала, что должна сделать и чего добиться, чтобы присоединиться к Альянсу. И на 75-м юбилейном саммите лидеров стран НАТО, который состоится 9-11 июля 2024 года в Вашингтон, по этому поводу США сделают определенное "объявление"

"Нужно четко понимать, как выглядит путь для украинцев. Для украинского правительства должно быть понятно, чего нужно достичь. И мы продолжим над этим работать. Конечно, у нас будет объявление об этом, когда дойдем до самого Вашингтонского саммита", — сказал Миллер.

Прогнозы по поводу того, о чем главы государств-членов НАТО могут объявить на этой встрече, Миллер делать отказался, напомнив, что решения в Альянсе принимаются всеми 32 членами.

"От имени Соединенных Штатов я скажу, что мы очень четко заявили, что будущее Украины – в НАТО, другие страны-члены НАТО также очень четко дали понять, что будущее Украины – в НАТО. И то, что госсекретарь хотел сказать украинцам, когда он был в Киеве – мы действительно видим мост отсюда туда. Мы считаем, что этот мост должен быть хорошо освещен", – добавил представитель Госдпу.

Напомним, ранее "ощутимые шаги" на Вашингтонском саммите в июле по приближению Украины к вступлению в НАТО обещал государственный секретарь США Энтони Блинкен. По его словам, эти "ощутимые шаги" будут направлены на усиление роли Альянса в развитии устойчивых и дееспособных сил в Украине и проведение необходимых реформ, интегрирующих Украину в Альянс.