"Горжусь тем, что мы помогаем Украине": министр обороны Польши публично укорил критиков

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что гордится оказанной Украине помощью и будет отстаивать решение правительства о передаче ракет для систем Patriot. Вместе с тем он резко раскритиковал политиков партии "Право и справедливость" (PiS), которые осудили это решение, обвинив их в лицемерии.

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Об этом Косиняк-Камыш заявил в эфире программы "Kropka nad i" на телеканале TVN24. Так он отреагировал на заявление руководителя Бюро международной политики при президенте Марцина Пшидача, который поставил под сомнение передачу Украине ракет Patriot.

Марцин Пшидач написал в соцсети X, что ключевую роль в принятии решения о передаче Украине ракет Patriot сыграл заместитель министра обороны Цезарий Томчик, задавая вопрос: "Это предательство или просто глупость?".

В ответ Владислав Косиняк-Камыш заявил, что именно его оппоненты не понимают, в чём заключаются государственные интересы Польши. По словам министра, победа Украины в войне соответствует польским национальным интересам. Поэтому Варшава и впредь будет поддерживать Киев настолько, насколько это возможно.

Глава Минобороны подчеркнул, что передача нескольких ракет Patriot по просьбе США и генерального секретаря НАТО является правильным решением. Он отметил, что лично будет отстаивать это решение, принятое польским правительством и Министерством национальной обороны.

"Я даже скажу больше: я горжусь тем, что мы помогаем государству, которое уже четыре года изматывает Российскую Федерацию. Мы помогаем настолько, насколько можем, но в то же время устанавливаем четкие правила, например: истребители МиГ в обмен на беспилотники", — сказал министр.

Министр также назвал политиков PiS лицемерами, поскольку, по его словам, находясь у власти, они сами передавали Украине танки, самолеты, вертолеты и другое современное вооружение.

Ранее OBOZ.UA сообщал, чтопроизводство ракет для систем противовоздушной обороны Patriotв Украине может начаться уже через несколько недель. Польша заявила о готовности присоединиться к реализации проекта и сотрудничать с Украиной в сфере производства и обслуживания ракет.

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