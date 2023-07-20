К сожалению, в современном мире дефицит политиков с яйцами. Времена Черчилля, Меир, Кеннеди, Рейгана, Тэтчер прошли безвозвратно...

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Если бы они были, как нынешние, боюсь, мы жили бы на другой планете. Если бы жили бы.

Для системы сдерживаний и противовесов необходимо наличие силы и массы. Действующей силы и реальной массы.

Чисто в физическом смысле - силы, которую нужно приложить, что бы система осталась равновесной. И массы, достаточной для того, чтобы не произошло перекоса.

Когда потерявший берега бандит бьет ракетами по морским портам в Европе, потому что ему не платят мзду и и он решил сжечь ларек вместе со строптивыми хозяевами, а мир на это смотрит с глубоким сочувствием и боится вмешаться, значит, с миром что-то не то.

Похоже, что нынешняя генерация политиков способна только петь в хоре мальчиков тонким голосом. Два человека с яйцами - Зеленский и Джонсон пытались изменить ситуацию, но абсолютное большинство выводит партию первым сопрано. И на этом все...

Гопники чувствуют страх. Страх жертвы - это их оружие. Страх жертвы делает их сильнее, дает власть. Этот тип людей - а в действительности они трусы - можно остановить только жестким смелым ответом. Ударом в морду. Сломать им руки или ноги. Раскроить череп. Оказать сопротивление, показать, что не они доминируют, что они сами жертва более сильного и жестокого врага.

Но для этого надо иметь яйца. И решимость. И быть жесткими.

Увы.

Происходящее сейчас - это позор мировой системы безопасности. Позор ООН. Позор стран - мировых лидеров. Потому что они - не лидеры, если не могут обуздать одного единственного съехавшего с катушек говнюка. Перспектива печальная. Гопник, обычно, не останавливается, ракеты и до Лондона долетают. Да и, как бывший ракетчик, скажу - и до Вашингтона.

Жаль, конечно. Все это можно было прекратить за несколько дней.

Или предотвратить, адекватно реагируя в 2008, 2014 и т.д.

Но петь в хоре мальчиков показалось более достойным занятием. Увы.

При Рейгане и Тэтчер такого бы не произошло. Но их нет. А жаль.