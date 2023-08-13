Гоняющий в Италии с россиянином Червоненко переобулся и выдал пафосный пост о Крыме

Известный своими антиукраинскими высказываниями экс-министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко внезапно выдал пафосный "патриотический" пост. Он заявил, что будет жить, пока Украина не освободит от оккупантов Крым.

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Это заявление появилось на странице Червоненко в Facebook вскоре после того, как в Италии на Ралли ди Рома Капитале он был штурманом российского гонщика Алексея Лукьянюка. В искренность внезапно проснувшейся в экс-министре любви к Украине не поверили ни украинцы, ни россияне.

На странице Червоненко 11 августа появился неожиданный для известного антиукраинскими высказываниями на каналах обвиняемого в государственной измене Виктора Медведчука политика пост. Он внезапно заявил о том, что будет освобождать Крым от российской оккупации.

"Я буду жить, пока мы не вернем Ялту – там снова будет украинский Этап Чемпионата Европы. На Алее Славы будут новые отпечатки рук чемпионов в украинском Крыму!" – пафосно выдал выехавший из Украины весной прошлого года "освободитель".

Во внезапный приступ "любви" к родине, приключившийся с Червоненко, украинцы не поверили. Ведь до начала вторжения России Червоненко рассказывал, что оккупированный Крым начал "процветать" после 2014 года.

В комментариях к посту они напомнили экс-министру его предыдущую деятельность и позицию.

"У вас случайно не склероз? Я вас хорошо запомнила , когда вы "выступали" на 112 канале. Быстро вы меняете свое мнение", "Как вы все быстро поперекрашивались. Приспособленцы при любой власти", "Вроде вы как пророссийский были, а что сейчас Украину полюбили?", "Евгений всегда был меркантильным приспособленцем! Вот и сейчас что-то унюхал!!! Вроде бы давно от него отписался, а нет, всплыл, как *г* в ленте! Сбитый лётчик!", – пишут комментаторы.

Люди называют Червоненко "Евгением Переобувачкиным" и прогнозируют, что подобным персонажам в Украине после войны место вряд ли найдется.

"Нет, когда это произойдет, ты пойдешь нхй!", "Ой, Женя, ты где был, что сейчас об этом говоришь, молчи лучше и жди, пока наши ребята придут и повыгоняют таких, как ты", – пишут комментаторы.

Хватает в комментариях также нелицеприятных оценок в адрес Червоненко, а также предложений перейти от слов к делу.

"Все посты враньё и рассчитаны на лохов. Скоро всю это страницу заполнят патриотизмом. Но это не для вас, а для СБУ.И не в возрасте дело. Можно и в 70 лет пойти добровольцем. Давай, герой, освобождай Крым от рашки, вперёд!", "Так он и освобождает где-нибудь на островах, а здесь так, просто попи...ть, чтобы во рту не завонялось. И типа он патриот и болеет душой и сердцем за неньку", "Иди воюй, жилец", – пишут комментаторы.

При этом, не разжившись новыми симпатиками среди украинцев, Червоненко умудрился также разозлить подписчиков из России. В комментариях они сокрушаются по поводу потери им "адекватности", советуют ему меньше пить и пойти проспаться. Также россияне, со свойственной им уверенностью, что Россия на оккупированных ею украинских территориях "навсегда", пытаются иронизировать на тему, что Червоненко, мол, будет жить вечно.

Отвечал экс-министр лишь некоторым комментаторам, в частности, одному из россиян он заявил, что они являются рабами и их "презирают все".

Однако сам Червоненко, похоже, в число этих "всех" не входит. На днях стало известно, что в начале августа этого года он выступил на Ралли ди Рома Капитале как штурман у россиянина Алексея Лукьянюка, который, хоть и выехал из РФ, имеет гражданство страны-агрессора.

Тогда ему не мешало ни презрение к россиянам, ни оккупация Крыма, ни действовавший на момент гонок запрет Автомобильной федерации Украины для украинских гонщиков принимать участие в соревнованиях вместе с гражданами РФ.

А в 2019 году он яростно отстаивал на каналах Медведчука тезис, что Украина якобы не выживет без экономической поддержки Кремля, а также рассказывал, что она прекратит свое существование как государство, если создаст автокефальную церковь.

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