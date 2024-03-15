Понятно, что в следующие три дня российских "выборов", любое, отличное от "самого правильного" волеизъявления, голосование будет зачищаться. В этом нет необходимости, на самом деле. Российской народ выберет себе то, что ему нравится. И чего он, на самом деле, в абсолютном большинстве, заслужил. И это действительно свободный выбор.

Гримаса демократии в условиях сформированной за 24 года диктатуры. Свободные (почти) демократические (практически) выборы без выбора. Другого кандидата на место Вождя нет и не будет, пока жив этот. Да и после его смерти сложно рассчитывать на что-либо иное: родят похожее, и дай бог, чтоб не извергли из чрева чего похуже. Путь от свободы к тоталитаризму длился всего-навсего четверть века. Одно поколение. Те, кто в 1991 стоял перед танками на Садовом, сейчас стали замшелыми камнями в фундамента режима. Не все. Большинство. Но этого достаточно.

Представьте, что завтра в России скажут - голосуйте за кого хотите! Вот, кто станет героем дня? Надеждин? Вы уверены? Могила Навального? Мемориал Немцова? Все зачищено до асфальта. Можно играть в демократию сколько угодно. Условно протестный электорат топчет европейскую брусчатку. Кстати, эта брусчатка помнит и кровь революций, и грязь войн, и ужас оккупаций и гусеницы советских танков. По ней приятно походить с транспарантами против Путина. И Путину приятно, что бродят там, а не под стенами Кремля.

Все спокойно в славном городе Багдаде! Спите, жители!

Хорошая медицина, бдительная охрана - еще на пару каденций его точно хватит. При полной свободе волеизъявления. Какова воля народа мы увидим до конца выходных.

И, что особо изумительно: это действительно воля народа. Абсолютного его большинства. Полное соответствие формы и содержания.

Не стройте иллюзий, дорогие сограждане. Не обольщайтесь, драгоценные союзники. Не поломав эту систему изнутри, мы никогда не увидим на выходе ничего хорошего. А поломать ее изнутри практически невозможно. А сокрушить ее снаружи физически нереально.

Остается игра вдолгую. Противостояние длиною в поколение или два. Как с СССР - чтобы жизнь в загородке стала невыносимо душной, тяжелой и бесперспективной. Но это не план, господа. Это только надежда. А план осуществится в ближайшие три дня. Аве, Путин! Война - это лучшая форма существования и размножения диктатур. Сводки с фронта - лучшая прелюдия. Разрушенные города - круче секса. Плач вдов стимулирует оргазм.

Голосуют россияне, а кушать придется всем нам. Испить до дна чашу сию вопреки желанию. За слабости надо платить. Этого можно было избежать, но отворачиваться было легче и выгоднее. Готовьте ложки. Кушать будет подано.