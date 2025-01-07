Главный вопрос к Трампу, что он поддерживает – Устав ООН или принцип 'бандитского Петербурга'. Интервью с Левченко

До инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа остается достаточно немного времени. Именно после 20 января, получив уже официальный статус, политик обещал начать активную работу по организации переговорного процесса между Украиной и Россией, чтобы заморозить войну. Но обе стороны пока не особо выражают желание садиться вместе и о чем-то договариваться, имея диаметрально противоположные причины.

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Российский диктатор Владимир Путин уверен, что при нерешительности Запада и уменьшении помощи сможет дожать Украину если не до капитуляции, то более выгодных условий для себя, а потому выдвигает неприемлемые условия для переговоров и продолжает войну.

Украина со своей стороны заявляет, что мирные переговоры при отсутствии четких гарантий безопасности со стороны ведущих западных государств не имеют смысла, ведь это делает невозможным новую агрессию со стороны России в обозримом будущем.

Своими мнениями по этим и другим вопросам в эксклюзивном интервью OBOZ.UA поделился дипломат, посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине в 2010-2017 годах Александр Левченко.

- 2024 год был годом надежд на то, что Украина продолжит выжимать агрессора со своих территорий. Однако Россия оправилась, а помощь Запада постепенно забуксовала из-за внутренних противоречий. Чего вы ждете в 2025 году?

– Конечно, главный вызов – как закончится эта война. Собственно говоря, Украина уже официально заявила, что рассчитывает в 2025 году ее все-таки закончить. Вопрос лишь в том, по каким параметрам будет финализация документа об окончании войны, какие гарантии безопасности для государства Украины, кто эти их будет давать.

Конечно, нам будет очень важно, где будет линия разграничения между украинскими и российскими войсками. Собственно говоря, будет ли что-либо упоминаться о компенсации потерь Украины от тотальных ракетных артиллерийских обстрелов, а это несколько сотен миллиардов долларов. Или каким-либо образом будет хотя бы упомянута беглая необходимость наказания русских военных преступников. Напомню, что военные преступления не имеют срока давности. Так что это вопрос войны и мира главный, философский, политический, геостратегический, который должно решить государство Украины. Надеемся на поддержку наших главных западных партнеров и надеемся на наши вооруженные силы.

– Что касается окончания войны, на ваш взгляд, удастся ли Трампу, как он заявляет, сразу после своей инаугурации посадить Россию и Украину за стол переговоров? При этом тон заявлений по отношению к сторонам несколько разный. Так, Трамп говорит, что Украина должна быть готова к подписанию соглашения, не отмечая какого именно, но России, по крайней мере, публично, таких условий не выдвигается.

– Определенная заморозка может произойти, но Украине нужны действенные гарантии безопасности, чтобы Россия даже не думала напасть снова. Есть ли они сегодня? Ответ – нет. Ведь разговор о каких-то мифических европейских миротворцах не может быть серьезной гарантией.

Безопасность для Украины сегодня - только если нас берут под защиту НАТО, давая в начале хотя бы, так сказать, приглашение для вступления в эту организацию. Гарантией может быть ядерный зонтик и отдельных стран-членов НАТО. Прежде всего, нас интересуют США. Гарантией безопасности может быть присутствие иностранных войск на украинской территории не как миротворцев. То есть, к нам заходят западные войска отдельных стран, которые являются гарантом того, что Россия не будет больше воевать против Украины. Если же она вторгается снова, значит, РФ получает военные действия и против и тех государств, войска которых будут на тот момент присутствовать на территории Украины.

Однако пока об этом не говорится, разговоры ведутся исключительно о миротворцах, появление которых пока под очень большим вопросом. Ведь ведь еще есть и позиция России. Примет ли она это? На мой взгляд, конечно, что нет.

При этом Киев уже официально заявлял, что нам не нужен документ типа Будапештского меморандума, где какие-то вещи прописаны, но не подкреплены реальной жизнью. Все это будет бумажкой, которая ничего не стоит для того, чтобы обеспечить безопасность государству Украины и украинскому народу. Поэтому в этом отношении пока еще более непонятного, чем конкретики, и это не придает оптимизма.

Так или иначе, есть пока общие контуры, которые будут все больше наполняться по мере того, как будет приближаться 20 января. Также надеемся, что более понятная картина предстоящего начала переговорного процесса прояснится после визита в Украину спецпредставителя президента Трампа по Украине – Кита Келлога. Очевидно, что Украину посетят и другие представители новой американской для того, чтобы составить полную картину происходящего на фронтах в самой Украине. И, очевидно, будут параллельно проходить и какие-то дискуссии с российской стороной, со стороны нынешней администрации республиканцев.

– Что касается России и Путина. Те заявления, которые есть сегодня, они не свидетельствуют о том, что Российская Федерация собирается прекращать войну. Агрессор значительно увеличил собственный военный бюджет и продолжает проводить скрытую мобилизацию. По многим показателям Кремль и в 2025 году будет пытаться реализовать первоначальный сценарий против Украины. Его конечная цель даже не содержание оккупированных территорий, а уничтожение Украины как государства и его народа. На ваш взгляд, планы Путина и вообще Кремля, к чему они ведут, по крайней мере, хотя бы в начале года?

– Надо понимать, что всегда есть декларативная политика и реальна. Декларативно, периодически Путин говорит о том, что он мир, за то, что нужно садиться за стол переговоров. Реальность же состоит в том, что он продолжает вести войну и пытается захватить как можно больше территорий.

Сегодня Россия перестроила экономику на военные рельсы. Поэтому говорит о том, что Путин на 100% готов к мирным инициативам Трампа, я бы не стал. Он услышал, что его хотят принуждать к миру с позиции силы. И он тоже будет выходить с позиции силы принуждения Украины к миру. И здесь возникает один из главных вопросов, какие силы все-таки будут предоставлены Украине в виде помощи для усиления ее позиций. То есть, на что готовы пойти все же наши западные партнеры, чтобы Путин понял, что Украину не победить.

Сегодня мы вступаем в период очень напряженный, сверхважный. Прежде всего, это касается Украины, потому что украинский народ больше всего заинтересован в окончании этой войны. Но она должна быть закончена таким образом, чтобы, во-первых, агрессия со стороны России не повторилась, особенно спустя очень короткий промежуток времени. И второй вопрос – что будет с нашими территориями, которые сегодня оккупированы Россией.

Согласно уставу ООН принцип неприкосновенности территории государственного суверенитета незыблем. Заходя на этот переговорный процесс, мы еще раз напоминаем, что Украина, США и Россия являются членами ООН. Поэтому максимально руководствуемся уставом ООН, который как раз говорит об этих принципах. Москва их отрицает, а будучи при этом постоянным членом Совбеза ООН, фактически его принцип территориальной целостности вообще не интересует, она его презирает. Поэтому фактически речь идет о принципах "бандитского Петербурга". Кто сильнее, тот и главный, тот и диктует свои условия. По этому поводу вопрос будет уже в администрацию президента Трампа, поддерживают ли они такую идею принципов "бандитского Петербурга"? Потому что если будут это поддерживать, то со временем возникнет вопрос, не нужно ли переносить штаб-квартиру ООН из Нью-Йорка в Петербург, где ей и будет место.

– 2025 год, как нам обещают украинские власти, будет активен по переговорам со многих треков по членству в Евросоюзе. Относительно НАТО пока официально дорога для Украины не закрыта, дискуссия продолжается. Ожидаете ли вы каких-либо положительных новостей по этим направлениям?

– Что касается Евросоюза, вы знаете, была пауза во время венгерского председательства. Фактически этот переговорный процесс он просел, ведь Венгрия была вообще не заинтересована в этом. Вот поэтому большая надежда на польское председательство с 1 января 2025 года. Мы на это возлагаем серьезные надежды.

Что касается НАТО, продолжается период полной неопределенности. Будет ли известно о НАТО в 2025 году? Очевидно, что не будет. Нам сначала сказали, что у нас есть дверь, которую скоро нужно открыть. Затем дверь переросла в мост, который нужно перейти. На сегодняшний день конца края этого моста, как оказалось, не видно. И не взорван ли там последний его пролет с западной стороны, нам неизвестно. Поэтому по НАТО здесь будут серьезные и большие дискуссии.

Украинская сторона пока заявляет, и этого будет держаться о том, что отказываться от вступления в НАТО нецелесообразно как с точки зрения украинских интересов, так и интересов наших западных партнеров. Очевидно, что вступление Украины в НАТО усиливает эту организацию. В отличие от таких членов Североатлантического союза, как Венгрия и Словакия, ослабляют организацию своими действиями. Возникает вопрос, что они делают в НАТО. Украина заслуживает быть членом Альянса, тогда как Венгрия и Словакия вообще не заслуживают.

– Вы уже упомянули, что с 1 января Варшава получила на полгода председательство в ЕС. Это приходится на начало правления в США Дональда Трампа, который обещал Европе новые торговые войны и решающий период российско-украинской войны, когда помощь Евросоюза может стать главным рычагом для Украины ввиду того, что Трамп угрожает прекратить помощь.

На фоне скандалов во время председательства в ЕС Венгрии, а некоторые страны даже всерьез пытались отменить его, передачу командных функций от Будапешта в Варшаву вполне можно считать положительным шагом как для ЕС, так и для Украины. Ваше видение польского председательства в ЕС, учитывая также те противоречия, которые есть сегодня между нашими странами – транзит зерна и Волынская трагедия?

– Да, сегодня имеем определенные трения с польской стороной. Но, кажется, с конца декабря мы выходим все-таки на отношения конструктивного характера. Визит польского премьера Туска во Львов, встреча с президентом Украины Зеленским и другие обоюдные шаги показали, что наши отношения в этот период недоверия должны проходить, а польское председательство будет максимально использовано для продвижения евроинтеграционных стремлений Украины в первой половине года. Так или иначе, но позитива будет больше, чем в Венгрии. Польша – это еврооптимист и традиционно поддерживала нас на пути в ЕС давно.

Есть два проблемных вопроса, но знаете у всех соседних стран всегда есть какие-то вопросы. Практически нет таких соседних стран, которые между собой не имели каких-либо дискуссионных вопросов.

Самое острое сегодня – это Волынская трагедия. Есть заявления, что дискуссия относительно возможности проведения эксгумационных работ на территории Ровенской области официальным Киевом воспринята. Эти работы будут проведены уже в этом году. Собственно говоря, если это был главный вопрос и проблема, то если бы само собой устраняется.

В дискуссиях мы отмечали, что это не просто прикрытие для того, чтобы вообще блокировать наш евроинтеграционный путь. Как оказалось, это прикрытие только для ультрарадикальных политических сил Польши, а не для правящей партии Дональда Туска и других влиятельных политических сил страны, таких как партия "Право и справедливость". Так что заходим в польское председательство в первом полугодии 2025 года с достаточно серьезным оптимизмом на продвижение переговорных достижений украинской стороны по вступлению в ЕС, потому что время идет, а чем быстрее мы вступим в ЕС, тем лучше будет для Украины как по экономическому, так и фактора безопасности.