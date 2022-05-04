Главный раввин РФ призвал Лаврова извиниться за шокирующее заявление о евреях

Главный раввин России Берл Лазар негативно отреагировал на заявление главы МИД Сергея Лаврова о том, что принадлежность к еврейской национальности не является вакциной от антисемитизма. Таким образом топ-чиновник сравнил украинского президента Владимира Зеленского – открытого еврея – с якобы наполовину евреем Адольфом Гитлером.

О позиции ортодоксального духовника сообщили Jewish Telegraphic Agency. Критика высшего руководства страны для России является крайне редким явлением, поэтому вызвала удивление у Международное еврейское сообщество.

Впрочем, Лазар не стал ввязываться в политический скандал, вызванный неуместным сравнением Лаврова, а выразил мнение, что извинения министра иностранных дел могут стать финалом его тотального хейта.

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"Я не считаю себя вправе давать советы главе российской дипломатии — но было бы неплохо, если бы он извинился перед евреями и просто признал свою ошибку. Думаю, этого будет вполне достаточно, чтобы перевернуть эту неприятную страницу", – указал раввин.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

– нелепое высказывание на грани пропагандистской лжи Лаврова было резко осуждено правительствами США и Германии;

– российские послы были вызваны в МИД Израиля для серьезного выговора по случаю обвинения евреев том, что они сами затеяли Холокост, как посчитал Лавров;

– наша редакция даже провела расследование по родословной Адольфа Гитлера, чтобы выяснить, откуда глава МИД РФ взял такую интересную деталь о его еврейских корнях.