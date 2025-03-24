'Главное – не быть идиотом': Венс вступился за Виткоффа после скандального интервью Карлсону

Вице-президент США Джей Ди Венс встал на защиту спецпредставителя президента США с Ближнего Востока Стива Уиткоффа. Ранее последний попал в скандал из-за своего интервью Такера Карлсона.

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Вэнс заявил, что Виткофф делает "невероятную работу" и добивается успеха там, где другие терпели поражение в течение 40 лет. Об этом он написал в соцсети Х.

Вэнс отметил, что Виткофф – "прекрасный парень".

"Стив Виткофф - отличный парень, который делает невероятную работу. Люди, критикующие его, сердятся, что он добивается успеха там, где они терпели неудачу в течение 40 лет", - высказался Венс.

Также, по его словам, "многие дипломатии сводятся к простому навыку: не быть идиотом".

В ходе интервью Виткофф отметил, что вопросы оккупированных Россией территорий, в частности Крыма и четырех регионов Украины, являются главными препятствиями для урегулирования войны. Он подчеркнул, что эти территории приоритетны в нынешних переговорах, хотя и существуют некоторые другие проблемы.

Виткофф также поделился впечатлениями от своего второго визита в Россию. У него создалось впечатление, что российский диктатор Владимир Путин не является плохим человеком. По его словам, поступки российского военного преступника "трогали американского лидера". В ходе беседы Виткофф заявил, что Путин заказал портрет президента США Дональда Трампа у ведущего российского художника и попросил передать его главе Белого дома. Также он издал, что российский диктатор молился за президента США.

Кроме того, он добавил, что пересказал эту историю Трампу и передал ему портрет. По словам Виткоффа, американского президента очень тронули поступки Путина.

Напомним, Виткофф заявил, что конечной целью текущего этапа переговоров между США, Украиной и РФ является достижение 30-дневного прекращения огня. Когда эта договоренность будет достигнута, начнутся переговоры о полном прекращении боевых действий.

Как сообщал OBOZ.UA, 19 марта Стив Виткофф заявил, что полное прекращение огня в войне РФ против Украины возможно "за пару недель". В то же время, он выразил доверие российскому диктатору Владимиру Путину.

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