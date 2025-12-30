"Главное, чтобы россияне не боялись": Зеленский заверил, что готов к встрече с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к проведению многосторонних переговоров в январе с участием Украины, США и европейских государств. Также он подтвердил, что не исключает встречи с представителями России, включая диктатора Путина.

Видео дня

Об этом глава государства сказал, отвечая на вопросы журналистов. По словам Зеленского, контакты на уровне советников уже запланированы на январь и должны стать подготовительным этапом к возможным встречам лидеров.

Дипломатический формат

Зеленский уточнил, что Украина предлагает четкую последовательность шагов. Сначала должны состояться встречи советников, после чего возможен переход к переговорам на высшем уровне.

"Мы предлагаем: советники встретились в январе, в январе встретились лидеры. Мы считаем, что в январе есть возможность встречаться лидерам Европы, США и Украины - всем вместе", – подчеркнул президент.

По его словам, уже подготовлен пакет документов, которые могут быть вынесены на подписание. Это возможно при условии наличия политической воли со стороны всех участников переговорного процесса.

Позиция президента

Президент также рассказал, что во время разговоров с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами обсуждал возможность переговоров с российской стороной. Речь шла и о потенциальной встрече непосредственно с Владимиром Путиным.

Зеленский подчеркнул, что готов к любому формату таких переговоров.

"Я готов к любому формату встречи с Путиным. Я не боюсь любого формата нашей встречи. Главное, чтобы "русские" не боялись", – сказал он.

Президент добавил, что Украина настроена на активные дипломатические шаги уже с начала года. Киев ожидает, что другие стороны также будут готовы к предметным решениям и конкретным действиям в январе.

Что предшествовало

Напомним, 28 декабря во Флориде состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом. Во время переговоров стороны обсудили спорные положения американского мирного плана по Украине и возможные пути дальнейшего урегулирования.

После встречи оба лидера выступили перед прессой. Дональд Трамп заявил об определенном прогрессе в вопросе Донбасса, при этом подчеркнул, что окончательные решения еще не приняты. По его словам, стороны приблизились к договоренностям. Также президент США объявил о создании специальной рабочей группы по мирному урегулированию с участием высокопоставленных чиновников американской администрации.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал о переговорах со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом, к которым присоединился и Владимир Зеленский.

Сегодня президент Украины также анонсировал, что в ближайшее время состоится ряд важных встреч с партнерами из Коалиции желающих, а также переговоры на уровне мировых лидеров.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!