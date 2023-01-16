Глава ОБСЕ прибыл с визитом в Киев: появились подробности. Фото

Новый глава ОБСЕ и министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи утром 16 января прибыл в Киев. Это его первый официальный визит в Украину.

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О прибытии в столицу Украины Османи сообщил в своем Twitter. Он также показал фото из поезда и на платформе вокзала в Киеве, уточнив, что на дорогу ушло девять часов (снимки размещены внизу новости).

"После девятичасовой поездки на поезде мы прибыли в Киев. С нетерпением ждем продуктивных встреч с украинскими лидерами для обсуждения путей укрепления безопасности и стабильности в регионе и оказания помощи людям на местах", – говорится в публикации.

В то же время в пресс-службе ОБСЕ рассказали, что встречи Османи будут посвящены гуманитарным проблемам и проблемам безопасности, с которыми сталкивается Украина из-за полномасштабной военной агрессии РФ.

Османи планирует также посетить другие населенные пункты Киевщины, чтобы увидеть последствия российских атак для мирного населения и гражданской инфраструктуры.

Как сообщал OBOZREVATEL, большинство стран ОБСЕ поддержали создание спецтрибунала для России и режима ее президента Владимира Путина. Многие из них уже собирают доказательства и оказывают правовую помощь Украине.