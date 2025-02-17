Глава Мюнхенской конференции расплакался на ее закрытии и назвал мероприятие 'европейским ужасом'. Видео

Председатель Мюнхенской конференции по безопасности (MSC) Кристоф Хойсген назвал форум 2025 года "европейским ужасом". Вместе с тем он считает его одним из самый значимых из всех прошедших.

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В ходе провозглашения заключительной речи дипломат, для которого это мероприятие стало последним в его должности, не сдержал эмоций и заплакал. Момент попал в эфир немецкого телеканала ZDF, позже фрагмент из видео распространился в других медиа.

"MSC-2025 была в определенном смысле кошмаром для европейцев", – сказал Хойсген, сославшись в числе прочего на выступления представителей администрации нового президента США Дональда Трампа.

Глава Мюнхенской конференции отметил, что форум этого года многое прояснил, а также показал, что "Америка при Трампе живет на другой планете".

По его словам, после выступления на форуме вице-президента США Джей Ди Вэнса возникли опасения, "что наши общие ценности больше не являются общими".

"Мы также заметили, что даже сенаторы-республиканцы очень осторожны в публичных заявлениях, потому что боятся своего президента", – добавил Хойсген.

В конце он потер глаза, расплакавшись, и отошел от трибуны под громкие аплодисменты присутствующих. Так эмоциональный Кристоф Хойсген закрыл 61-ю MSC, ознаменовав конец своего срока в должности главы Мюнхенский конференции, который начался в 2022 году.

Как сообщал OBOZ.UA, министры иностранных дел стран ЕС утром 16 февраля провели экстренную встречу перед завершением Мюнхенской конференции по безопасности. Поводом могла стать резонансная речь вице-президента США Джей Ди Венса, который очертил изменение подходов Вашингтона к отношениям с Европой.

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