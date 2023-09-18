Глава МИД Венгрии выдал, что 'лицемерный' ЕС завидует его стране и Турции

Глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Европейский Союз в лицемерии. Он выдал, что ЕС завидует его стране и Турции.

Возмущение Сийярто выразил по поводу критики Венгрии и Турции со стороны ЕС. В частности, по обвинениям в недемократичности. Об этом министр сказал в интервью Bloomberg, отрывок из которого опубликовал в Facebook.

Тем самым министр показал, что завидует высокому уровню поддержки власти в этих странах.

"Мы должны отдавать себе отчет – как турецкое правительство, так и венгерское, – что все те правительства, которые идут против международного либерального мейнстрима, являются объектами нападений, несправедливых, необоснованных, предвзятых нападений и обвинений", – сказал чиновник.

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По его словам, любой европейский политик "был бы счастлив выиграть выборы с таким отрывом", как турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган или венгерский премьер Виктор Орбан. Аргументом он назвал "очень хрупкие политические системы".

"Поэтому я считаю большим преимуществом с турецкой и венгерской стороны, что наши политические системы стабильны, наших лидеров уважают, и наши лидеры пользуются поддержкой общественности, потому что они выиграли выборы и получили большинство в своих парламентах", – добавил Сийярто.

В конце он открыто заговорил о зависти: "Именно поэтому Турция и Венгрия являются предметом зависти ЕС, когда речь идет о политической стабильности".

Как известно, Европейский парламент недавно принял отчет о том, что процесс вступления Турции в Евросоюз при нынешних обстоятельствах не может возобновиться. Он призвал к ЕС изучить "параллельные и реалистичные рамки" для своих связей с Анкарой.

В свою очередь, Министерство иностранных дел Турции обвинило Европейский парламент в необоснованных обвинениях и предупреждениях, а также "поверхностном и недальновидном" подходе к связям страны с ЕС.

Как сообщал OBOZREVATEL, Эрдоган вообще пригрозил "развестись с ЕС". Он считает, что ЕС пытается отделиться от Турции.

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