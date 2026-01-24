Глава МИД Эстонии – о последней атаке на Украину: РФ должна за это заплатить

В ночь на 24 января Россия снова осуществила массированную атаку по территории Украины, вызвав разрушения и человеческие страдания. На фоне очередного обстрела международные партнеры Киева призывают к более жесткому ответу на действия Кремля.

С резким заявлением выступил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна. Он отметил необходимость привлечения РФ к ответственности.

Глава МИД Эстонии отметил, что Украина пережила еще одну ночь российских зверств, которые лишь усугубляют гуманитарные трудности в условиях суровой зимы.

По его словам, действия Кремля свидетельствуют о том, что президент РФ Владимир Путин не отказался от своих целей, а российская кампания и в дальнейшем направлена на убийства мирных людей, разрушение гражданской инфраструктуры и запугивание населения.

Маргус Цахкна подчеркнул, что ответ международного сообщества должен оставаться жестким и последовательным.

Он призвал к усилению санкционного давления на Россию, введению дополнительных ограничений и одновременному наращиванию поддержки Украины. По его убеждению, за совершенные преступления Россия должна заплатить реальную цену.

"Наш ответ должен оставаться непоколебимым. Нам нужно усилить давление с помощью более сильных санкций и жестких ограничений в отношении России, одновременно увеличивая поддержку Украины. Россия должна за это заплатить", – подчеркнул министр.

Ранее OBOZ.UA писал, что ночью под вражескими ударами оказались, в частности, Киев и область. Известно, что есть погибший и раненые. На местах попаданий или падения обломков сбитых целей вспыхнули многочисленные пожары.

Также РФ массированно атаковала Харьков дронами.

В городе горели многоэтажные и частные дома, известно о разрушении общежития, где живут переселенцы. В результате попаданий пострадали также больница и роддом. Среди пострадавших – беременная и ребенок.

