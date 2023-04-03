Глава МИД Чехии поддержал Зеленского и призвал реформировать ООН

Президент Украины Владимир Зеленский 1 апреля заявил, что Россия применила все возможные формы терроризма. Поэтому председательство этого государства в Совбезе ООН указывает на необходимость реформирования этого глобального института. Его позицию поддержал министр иностранных дел Чехии. Ян Липавский призвал реформировать ООН.

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Об этом чешский чиновник написал в своем Twitter-аккаунте. По его словам, ООН нарушает свой Устав.

"Я согласен с @ZelenskyyUa что Совет Безопасности ООН нуждается в реформировании", – заявил Липавский.

Он добавил, что Организация демонстрирует варварское поведение.

"Последним доказательством является тот факт, что учреждение, которое должно обеспечивать мир, стало возглавляться государством, которое нарушает Устав ООН и своим варварским поведением угрожает безопасности всего мира", – подчеркнул Липавский.

Как известно, Зеленский считает, что реформирование ООН поможет предотвратить государства-террористы и любые другие государства, стремящиеся к терроризму, от разрушения мира.

Как сообщал OBOZREVATEL, мониторинговая миссия ООН по правам человека обнародовала доклад о казнях военнопленных, в котором заявила о нарушении правил обращения с ними "с обеих сторон" – и России, и якобы Украины. В Министерстве иностранных дел нашей страны претензии в свою сторону назвали недопустимыми.

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