Глава Европарламента пообещала, что Украину быстро признают кандидатом на вступление в ЕС

Европейский Союз признает Украину кандидатом на скорейшее вступление в ЕС. А европейские партнеры примут участие в послевоенном восстановлении нашего государства, которое испытало ужасные разрушения со стороны РФ.

Об этом заявила президент Европейского парламента Роберта Мецола во время совместного брифинга с председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком. Она заверила, что европейские страны стоят бок о бок с украинцами в борьбе с российскими захватчиками

"Украину признаем кандидатом на вступление в ЕС официально и быстро. Это я обещаю вам от Европейского парламента", – сказала Мецола.

Глава Европарламента подчеркнула, что посягательство России на свободу и территорию Украины является посягательством на целую Европу и действующий порядок в мире.

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Роберта Мецола также заверила, что европейские партнеры помогут Украине отстроить после войны города и села, уничтоженные российскими фашистами.

"Хочу сказать от всех европейских народов, которые составляют семью Европарламента, что мы поражены, восхищены, вдохновляемся мужеством украинского народа, храбростью украинского войска, вашей стойкостью. Парламентская демократия получила второе дыхание в Европе благодаря подвигу украинского народа и действиям украинского парламента", – подчеркнула Мецола.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил главу Европарламента за поддержку Украины. Он назвал ее приезд в Киев во время войны настоящим героизмом и важным шагом в поддержку украинцев.

"Искренне, от души хочу вас поблагодарить, вас лично, Роберто, и всю вашу команду за то, что в такой важный момент для нашего государства вы демонстрируете героизм, ведь сегодня это уже героизм – приехать в Украину. Мы защищаем наше государство, потому что это наша жизнь и наше государство. А приезд наших партнеров из-за границы – это важный шаг в поддержку всех наших людей. Я благодарен за то, что мы все сегодня вместе", – сказал президент.

В свою очередь Роберта Мецола отметила, что Украина является частью европейской семьи.

"Вы возглавляете страну таких храбрых мужчин и женщин, которые ежедневно борются за свободу и демократию. Вы сражаетесь, вы боретесь за фундаментальные принципы, которые этот континент защищал на протяжении многих веков. Я хотела бы убедиться, что у вас есть все, что вам нужно, чтобы вы могли выиграть войну. Ибо если вы победите, победит мир", – сказала Мецола.

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