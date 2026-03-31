Глава дипломатии ЕС Каллас прибыла с визитом в Киев в годовщину зверств оккупантов в Буче. Видео

В Киев прибыла верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас и европейские министры. Политики посетили Украину в годовщину зверств российских оккупантов в Буче.

В МИД Украины заявили, что такое сильное европейское присутствие в этот день демонстрирует, что справедливость в отношении российских зверств неизбежна. Об этом сообщили на странице внешнеполитического ведомства в соцсети Х.

Мощная европейская поддержка

Министр иностранных дел Андрей Сибига подчеркнул, что полное привлечение к ответственности за российские преступления жизненно важно для восстановления справедливости в Европе. По его словам, вместе с европейскими коллегами они будут продвигать усилия по привлечению к ответственности агрессора.

"Этот визит – знак истинной храбрости и солидарности с Украиной. Я благодарен Кае Каллас и всем европейским коллегам, которые приехали сегодня в Украину", – заявил глава МИД.

Также министр напомнил, что в эти дни исполняется четыре года с начала освобождения Киевской области и других территорий, оккупированных Россией в 2022 году. Сибига подчеркнул, что это свидетельствует о героизме наших защитников и говорит о том, что Украина знает, как побеждать.

Накануне министр иностранных дел рассказал, что вместе с европейскими коллегами обсудит поддержку Украины со стороны ЕС, давление на Россию и усилия по достижению мира и защите долгосрочной стабильности в Европе.

"Мы отметим печальную годовщину резни в Буче и подтвердим свою приверженность привлечению российских преступников к ответственности за это и другие преступления", – говорил министр накануне встречи.

Сама же Каллас рассказала, что каждый ее визит в Киев – это "мощное напоминание о мужестве и стойкости Украины". По ее словам, Европа продолжил оказывать военную, финансовую, энергетическую и гуманитарную поддержку, а также "сделает все возможное", чтобы обеспечить полную ответственность за преступления России.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине идентифицировали и сообщили о подозрении 211 военнослужащим ВС РФ, причастным к преступлениям против мирного населения в Буче и Бучанском районе. Работу по документированию и процессуальному оформлению этих дел украинские правоохранители ведут с весны 2022 года и продолжают сейчас.

